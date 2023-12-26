***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Payların Geri Alınmasına İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık LDR TURİZM A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık LDR TURİZM A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı ÇerçevesindeYönetim Kurulu Karar Tarihi 13.12.2023Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre Geri alım programının azami süresi 13.12.2023'ten itibaren geçerli olmak üzere 2 yıl olarak belirlenmiştir.Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 9.750.000Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 450.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarB Grubu, LIDER, TRELDRT00020 18.12.2023 120.568 0,073 49,096B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 20.12.2023 15.106 0,009 53,7 120.568B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 21.12.2023 64.326 0,039 53 135.674B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 22.12.2023 34.032 0,021 54,089 200.000B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 25.12.2023 51.283 0,031 54,612 234.032B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 26.12.2023 14.685 0,009 57,462 285.315Ek Açıklamalar13.12.2023 Tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında 26.12.2023 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir.26.12.2023 tarihinde 57,462 TL fiyat ile 14.685 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu LIDER payları 7.050.000 adete ulaşmıştır.Geri alınan payların Şirket sermayesine oranı % 4,2727'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229507BIST