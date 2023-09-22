***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Başvurusu HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 11.09.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 265.000.000Mevcut Sermaye (TL) 66.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 165.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TRELDRT00012 10.600.000 15.900.000,000 150,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRELDRT00012 NâmaB Grubu, LIDER, TRELDRT00020 55.400.000 83.100.000,000 150,00000 B Grubu B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 66.000.000 99.000.000,000 150,00000İç Kaynakların Detayı :Emisyon Primi (TL) 39.000.000Geçmiş Yıl Karları (TL) 60.000.000Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 22.09.2023SPK Başvuru Tarihi 22.09.2023Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirketimizin, 265.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 66.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre 60.000.000 TL Olağanüstü Yedekler ve 39.000.000 TL Paylara İlişkin Primler kalemlerinden, TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre ise 60.000.000 TL Geçmiş Yıllar Karı ve 39.000.000 TL Paylara İlişkin Primler kalemlerinden karşılanmak suretiyle 66.000.000 TL tutarında artırılarak 165.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin İhraç Belgesinin onaylanması ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye, Paylar ve Payların Devri" başlıklı 6'ncı maddesinin tadiline uygunluk görüşü verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na 22.09.2023 tarihinde başvuru yapılmıştır.İlgili başvurumuza konu taslak esas sözleşme tadil metni ekte yer almaktadır.Pay sahiplerine ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 LDR Turizm A.Ş. Esas Sözleşme Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196893BIST