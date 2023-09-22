***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
22.09.2023 17:12
***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Başvurusu Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.09.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 265.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 66.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 165.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRELDRT00012 10.600.000 15.900.000,000 150,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRELDRT00012 Nâma
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 55.400.000 83.100.000,000 150,00000 B Grubu B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 66.000.000 99.000.000,000 150,00000
İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 39.000.000
Geçmiş Yıl Karları (TL) 60.000.000
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 22.09.2023
SPK Başvuru Tarihi 22.09.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
Şirketimizin, 265.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 66.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre 60.000.000 TL Olağanüstü Yedekler ve 39.000.000 TL Paylara İlişkin Primler kalemlerinden, TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre ise 60.000.000 TL Geçmiş Yıllar Karı ve 39.000.000 TL Paylara İlişkin Primler kalemlerinden karşılanmak suretiyle 66.000.000 TL tutarında artırılarak 165.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin İhraç Belgesinin onaylanması ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye, Paylar ve Payların Devri" başlıklı 6'ncı maddesinin tadiline uygunluk görüşü verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na 22.09.2023 tarihinde başvuru yapılmıştır.
İlgili başvurumuza konu taslak esas sözleşme tadil metni ekte yer almaktadır.
Pay sahiplerine ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 LDR Turizm A.Ş. Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196893
BIST