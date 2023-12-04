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***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

04.12.2023 09:11
***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Artırımı Başvurusuna İlişkin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.09.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 265.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 66.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 165.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRELDRT00012 10.600.000 15.900.000,000 150,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRELDRT00012 Nâma
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 55.400.000 83.100.000,000 150,00000 B Grubu B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 66.000.000 99.000.000,000 150,00000

İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 39.000.000
Geçmiş Yıl Karları (TL) 60.000.000


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 22.09.2023
SPK Başvuru Tarihi 22.09.2023
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 01.12.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
Şirketimizin, 265.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 66.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre 60.000.000 TL Olağanüstü Yedekler ve 39.000.000 TL Paylara İlişkin Primler kalemlerinden, TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre ise 60.000.000 TL Geçmiş Yıllar Karı ve 39.000.000 TL Paylara İlişkin Primler kalemlerinden karşılanmak suretiyle 66.000.000 TL tutarında artırılarak 165.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin İhraç Belgesinin onaylanması ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye, Paylar ve Payların Devri" başlıklı 6'ncı maddesinin tadiline Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından uygunluk verilmiş olup, pay ihracının SPK tarafından onaylanmasına ilişkin duyuru 01 Aralık 2023 tarih ve 2023/76 sayılı SPK bülteninde yayımlanmıştır.
Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 LDR Turizm A.Ş. Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221740


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