***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
06.12.2023 12:06
***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi SPK Onaylı İhraç Belgesi, Esas Sözleşme Tadil Metni ile Bedelsiz Pay Alma Tarihi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.09.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 265.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 66.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 165.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRELDRT00012 10.600.000 15.900.000,000 150,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRELDRT00012 Nâma
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 55.400.000 83.100.000,000 150,00000 B Grubu B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 66.000.000 99.000.000,000 150,00000
Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 08.12.2023
İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 39.000.000
Geçmiş Yıl Karları (TL) 60.000.000
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 22.09.2023
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 01.12.2023
SPK Başvuru Tarihi 22.09.2023
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 01.12.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 12.12.2023 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 11.12.2023 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Şirketimizin, 265.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 66.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre 60.000.000 TL Olağanüstü Yedekler ve 39.000.000 TL Paylara İlişkin Primler kalemlerinden, TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre ise 60.000.000 TL Geçmiş Yıllar Karı ve 39.000.000 TL Paylara İlişkin Primler kalemlerinden karşılanmak suretiyle 66.000.000 TL tutarında artırılarak 165.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin İhraç Belgesinin onaylanmasına ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye, Paylar ve Payların Devri" başlıklı 6'ncı maddesinin tadiline Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından 01.12.2023 tarih ve 75/1627 sayılı toplantısında uygun görüş verilmiş olup, pay ihracının SPK tarafından onaylanmasına ilişkin duyuru 01 Aralık 2023 tarih ve 2023/76 sayılı SPK bülteninde yayımlanmıştır.
SPK tarafından onaylı İhraç Belgesi ve Esas Sözleşme Tadil Metni ekte yer almaktadır.
Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 08.12.2023 olarak belirlenmiştir.
Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Ldr Turizm A.Ş. Tadil Metni_Onaylı.pdf
EK: 2 Ldr Turizm A.Ş. İhraç Belgesi_Onaylı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222659
BIST