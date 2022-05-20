***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
20.05.2022 14:30
***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanım Yerlerine İlişkin Denetimden Sorumlu Komite Raporu ekte yer almaktadır.
Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031443
BIST
15:512.379
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -15,09
|Açılış
|: 2.390
|
|Önceki Kapanış
|: 2.394
|
2.407
En Düşük
2.374
15:5115,9348
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0929
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
15,9863
En Düşük
15,8375
15:5116,8550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0188
|Açılış
|: 16,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
16,9482
En Düşük
16,7750
15:51945,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 4,85
|Açılış
|: 945,37
|
|Önceki Kapanış
|: 940,51
|
949,33
En Düşük
937,32
BIST En Aktif Hisseler15:49
|IMASM
|46,90
|19.841.958
|% 9,99
|
|DAGHL
|23,68
|1.508.862
|% 9,94
|
|LIDFA
|6,69
|8.198.856
|% 9,85
|
|GRNYO
|2,48
|4.971.381
|% 9,73
|
|SMART
|5,92
|20.763.583
|% 8,62
|
|SMRTG
|21,44
|121.168.095
|% -7,27
|
|SANKO
|10,93
|15.215.461
|% -6,82
|
|UFUK
|40,16
|767.117
|% -6,60
|
|PAMEL
|99,05
|6.001.555
|% -6,38
|
|MNDRS
|3,10
|26.919.108
|% -6,06
|
|GARAN
|15,81
|2.507.417.023
|% 1,02
|
|ASELS
|23,08
|2.385.724.747
|% 3,78
|
|THYAO
|42,70
|1.914.787.044
|% 0,71
|
|SISE
|19,45
|1.365.339.057
|% -2,31
|
|AKBNK
|8,09
|1.259.134.842
|% -0,25
|
|YKBNK
|4,37
|1.221.084.135
|% -0,46
|
|EKGYO
|2,62
|543.686.788
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,19
|216.908.423
|% 1,71
|
|AKBNK
|8,09
|1.259.134.842
|% -0,25
|
|GARAN
|15,81
|2.507.417.023
|% 1,02
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9319
|15,9377
|% 0,60
|
|Euro
|16,8315
|16,8492
|% 0,08
|
|Sterlin
|19,8332
|19,9326
|% 0,45
|
|Frank
|16,3194
|16,4177
|% 0,40
|
|Riyal
|4,2370
|4,2582
|% 0,39
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.843
|0,31
|
|Altın Gr.
|945
|945
|4,63
|
|Cumhuriyet
|6.256
|6.351
|2,00
|
|Tam
|6.237
|6.394
|-7,65
|
|Yarım
|3.014
|3.093
|-3,70
|
|Çeyrek
|1.512
|1.546
|-1,86
|
|Gümüş.Ons
|21,83
|21,85
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,17
|11,19
|-0,01
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,11
|
Seans Raporu
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