***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoAdil Şahin Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi 13.04.2022 0 (212) 347 58 00 yatirimciiliskileri@liderfilo.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 202422 / 701839Tolga Şen Muhasebe Müdürü ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisi 13.04.2022 0 (212) 347 58 00 yatirimciiliskileri@liderfilo.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019736BIST