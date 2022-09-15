***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoAdil Şahin Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi 13.04.2022 0 (212) 347 58 00 yatirimciiliskileri@liderfilo.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 202422 / 701839Tolga Şen Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisi 13.04.2022 0 (212) 347 58 00 yatirimciiliskileri@liderfilo.com.trYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMETİN BAROKAS Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 30.12.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı - Genel Müdür Dentavit Sağlık Ürünleri Tic. Ltd. Şti.'nde %50 Ortaklığı bulunmaktadır. Evet 70.45 A+B Bağımsız Üye DeğilKAREL BAROKAS Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 30.12.2021 İcrada Görevli Değil Dentavit Sağlık Ürünleri Ltd. Şti.'nde Pazarlama ve Satış Yöneticisi Evet Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiBURÇİN BAYBATUR KÖK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 30.12.2021 İcrada Görevli Genel Müdür Yardımcısı - Genel Müdür Evet Bağımsız Üye DeğilSAİM KILIÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 30.12.2021 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen / Muhtelif Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019345 Hayır Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi BaşkanıÇAĞRI ERHAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 30.12.2021 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019345 Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi BaşkanıYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerBURÇİN BAYBATUR KÖK Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür İş Adamı / İş Kadını Genel Müdür Yardımcısı - Genel Müdürhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063463BIST