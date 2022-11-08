***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
08.11.2022 11:00
***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Metin Barokas 46525000 TRY 70,49
Diğer 19475000 TRY 29,51
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077841
BIST
11:414.378
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 46,72
|Açılış
|: 4.336
|
|Önceki Kapanış
|: 4.332
|
4.396
En Düşük
4.297
11:4118,6087
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1317
|Açılış
|: 18,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6126
En Düşük
18,4157
11:4118,5908
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0558
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5900
|
18,6212
En Düşük
18,4643
11:41998,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 3,64
|Açılış
|: 998,79
|
|Önceki Kapanış
|: 995,15
|
999,72
En Düşük
990,19
BIST En Aktif Hisseler11:41
|TEZOL
|22,04
|164.205.097
|% 9,98
|
|DESA
|42,98
|29.861.508
|% 9,98
|
|SNKRN
|22,50
|1.562.018
|% 9,97
|
|ALCTL
|69,10
|111.687.138
|% 9,94
|
|IHEVA
|1,80
|43.691.227
|% 9,76
|
|DITAS
|23,28
|8.915.218
|% -36,88
|
|VKING
|11,79
|420.207
|% -10,00
|
|ZEDUR
|36,90
|198.411
|% -10,00
|
|KERVN
|0,77
|386.836
|% -9,41
|
|SUMAS
|105,50
|128.710
|% -7,29
|
|EREGL
|37,30
|5.690.036.726
|% 1,86
|
|THYAO
|110,50
|4.694.071.884
|% 3,08
|
|KRDMD
|13,47
|2.335.014.854
|% -2,74
|
|PETKM
|14,56
|1.664.749.925
|% -0,61
|
|ASELS
|36,22
|1.578.689.226
|% 1,57
|
|EKGYO
|4,67
|1.346.567.654
|% -2,51
|
|SKBNK
|2,15
|374.366.272
|% 3,37
|
|KRDMD
|13,47
|2.335.014.854
|% -2,74
|
|EREGL
|37,30
|5.690.036.726
|% 1,86
|
|YKBNK
|9,60
|1.159.522.223
|% 2,02
|
|11:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6063
|18,6087
|% 0,71
|
|Euro
|18,5806
|18,5908
|% 0,30
|
|Sterlin
|21,2852
|21,3920
|% 0,32
|
|Frank
|18,7167
|18,8295
|% 0,52
|
|Riyal
|4,9375
|4,9622
|% 0,68
|
|11:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.669
|1.669
|-5,55
|
|Altın Gr.
|998
|998
|3,24
|
|Cumhuriyet
|6.687
|6.788
|-1,00
|
|Tam
|6.678
|6.732
|-16,00
|
|Yarım
|3.254
|3.291
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.632
|1.645
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,60
|20,63
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|12,34
|12,35
|-0,01
|
|B. Petrol
|97,69
|97,69
|-0,23
|
Seans Raporu
11:41
daha fazla
-
11:56XU100
Endeks 4, 377 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 04 üstünde . İşlem hacmi 42, 282.00 milyon TL de
-
11:54DOKTA
Yüzde 7.76 oranında artışla 56.25 lira fiyatla işlem gören hissede 312, 552 adet işlem
-
11:53TUKAS
Yüzde 4.35 oranında artışla 21.60 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 155, 621 adet işlem
-
11:52ALCTL
Yüzde 9.94 oranında artışla 69.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 618, 302 adet işlem
-
11:51
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, EKGYO, AKSEN