***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Metin Barokas 46525000 TRY 70,49Diğer 19475000 TRY 29,51http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077841BIST