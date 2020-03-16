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***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

16.03.2020 18:11
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***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

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Türkçe
Sorumluluk Beyanı

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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
16/03/2020
Karar Sayısı
2
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

LDR TURİZM A.Ş.  Yönetim Kurulu'nun 16.03.2020 tarihinde yaptığı toplantıda
01.01.2019 – 31.12.2019 faaliyet dönemine ait bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar incelenerek gerçek ve doğru bilgi verildiği anlaşıldığından  kurulumuzca ilgili dönem finansal tablolarının kabul edilmesine karar verilmiş olup, sorumluluk beyanımız aşağıdadır:
1- 01.01.2019 – 31.12.2019 dönemine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-14.1. sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ("Tebliğ") uyarınca SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan dipnotları ile birlikte finansal durum tablosu, kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve özkaynak değişim tablosunun ("Finansal Tablolar") SPK düzenlemeleri doğrultusunda tarafımızca incelendiğini,
2- İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Finansal Tablolar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
3- İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış Finansal Tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığına,
OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLMİŞTİR.
Yönetim Kurulu Başkanı
METİN BAROKAS




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829498


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