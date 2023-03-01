***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu









***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSürdürülebilirlik RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde hazırlanan Şirketimiz 2022 yılına ait Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu ekte yer almaktadır.Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1118509BIST