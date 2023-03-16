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***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

16.03.2023 17:07
***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
S+Q MART KALİTE GÜVENLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
-
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu etki etmesi beklenmektedir.
Açıklamalar

Şirketimizin uzun dönem araç kiralama hizmetleri kapsamında aşağıdaki kiralama hizmet sözleşmesinin imzalandığını pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.
 -  S+Q MART KALITE GUVENLIK SAN. VE TIC. A.Ş. ile 24 ay süreli kiralama hizmet sözleşmesi imzalanmıştır. İmzalanan sözleşme kapsamında toplam 11 adet araç kiralanmış olup, kiralama süresine göre sözleşme ciro büyüklüğü toplamı KDV hariç 2.738.400 TL'dir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125588


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AZTEK 24,86 78.090.123 % 10,00  
MARKA 11,77 14.429.423 % 10,00  
TBORG 37,62 2.532.842 % 10,00  
BRKVY 27,06 41.475.107 % 10,00  
GOKNR 19,48 1.251.913.382 % 9,99  
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Sterlin 22,9276 23,0426 % 0,44  
Frank 20,3430 20,4656 % 0,40  
Riyal 5,0427 5,0680 % 0,03  
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Altın Gr. 1.170 1.170 -0,97  
Cumhuriyet 7.889 8.008 3,00  
Tam 7.867 7.963 -2,00  
Yarım 3.857 3.896 -2,00  
Çeyrek 1.928 1.948 -1,00  
Gümüş.Ons 21,52 21,54 -0,25  
Gümüş Gr. 13,17 13,19 -0,11  
B. Petrol 73,72 73,72 0,03  
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