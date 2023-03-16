***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
16.03.2023 17:07
***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
S+Q MART KALİTE GÜVENLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
-
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu etki etmesi beklenmektedir.
Açıklamalar
Şirketimizin uzun dönem araç kiralama hizmetleri kapsamında aşağıdaki kiralama hizmet sözleşmesinin imzalandığını pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.
- S+Q MART KALITE GUVENLIK SAN. VE TIC. A.Ş. ile 24 ay süreli kiralama hizmet sözleşmesi imzalanmıştır. İmzalanan sözleşme kapsamında toplam 11 adet araç kiralanmış olup, kiralama süresine göre sözleşme ciro büyüklüğü toplamı KDV hariç 2.738.400 TL'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125588
BIST
18:055.230
En Yüksek
|Değişim
|: 2,11%
|| 108,01
|Açılış
|: 5.155
|
|Önceki Kapanış
|: 5.122
|
5.231
En Düşük
5.130
18:0519,0009
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0093
|Açılış
|: 19,2100
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|Önceki Kapanış
|: 19,2130
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19,2238
En Düşük
18,7926
18:0520,1955
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
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|Açılış
|: 20,3400
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|Önceki Kapanış
|: 20,2400
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20,4436
En Düşük
19,9009
18:051.170,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,24
|Açılış
|: 1.170,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.171,39
|
1.184,66
En Düşük
1.158,08
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AZTEK
|24,86
|78.090.123
|% 10,00
|
|MARKA
|11,77
|14.429.423
|% 10,00
|
|TBORG
|37,62
|2.532.842
|% 10,00
|
|BRKVY
|27,06
|41.475.107
|% 10,00
|
|GOKNR
|19,48
|1.251.913.382
|% 9,99
|
|PENTA
|23,30
|685.053.088
|% -8,84
|
|IDEAS
|29,24
|43.889.419
|% -7,47
|
|ALCTL
|67,55
|82.520.735
|% -6,31
|
|RAYSG
|19,39
|11.191.407
|% -5,41
|
|KLRHO
|18,85
|29.690.680
|% -4,46
|
|ASTOR
|59,00
|5.373.690.573
|% 9,97
|
|ISCTR
|14,70
|4.878.026.509
|% 0,55
|
|SASA
|115,50
|3.761.014.860
|% 1,05
|
|EREGL
|39,72
|3.689.293.061
|% 2,95
|
|THYAO
|132,20
|3.086.606.955
|% 0,99
|
|ISCTR
|14,70
|4.878.026.509
|% 0,55
|
|YKBNK
|11,36
|2.109.807.511
|% 2,16
|
|EKGYO
|7,21
|1.297.511.944
|% 0,00
|
|AKBNK
|18,88
|2.223.782.807
|% 1,51
|
|KRDMD
|20,08
|2.003.698.820
|% 1,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9950
|19,0009
|% 0,05
|
|Euro
|20,1809
|20,1955
|% 0,55
|
|Sterlin
|22,9276
|23,0426
|% 0,44
|
|Frank
|20,3430
|20,4656
|% 0,40
|
|Riyal
|5,0427
|5,0680
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.918
|-0,79
|
|Altın Gr.
|1.170
|1.170
|-0,97
|
|Cumhuriyet
|7.889
|8.008
|3,00
|
|Tam
|7.867
|7.963
|-2,00
|
|Yarım
|3.857
|3.896
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.928
|1.948
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,52
|21,54
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|13,17
|13,19
|-0,11
|
|B. Petrol
|73,72
|73,72
|0,03
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU100
Endeks 5, 174 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 02 üstünde . İşlem hacmi 55, 689.00 milyon TL de
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17:59GOKNR
Yüzde 9.99 oranında artışla 19.48 lira fiyatla işlem gören hissede 63, 963, 850 adet işlem
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17:58GESAN
Yüzde 7.30 oranında artışla 265.90 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 888, 273 adet işlem
-
17:57OZSUB
Yüzde 8.73 oranında artışla 17.81 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 916, 033 adet işlem
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17:56BIMAS
Yüzde 4.59 oranında artışla 143.50 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 263, 843 adet işlem