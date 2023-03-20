***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
20.03.2023 16:33
***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Pronet Güvenlik Hizmetleri A.Ş. - Waternet Su Hizmetleri A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
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Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
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İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
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Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
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Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu etki etmesi beklenmektedir.
Açıklamalar
Şirketimizin uzun dönem araç kiralama hizmetleri kapsamında aşağıdaki kiralama hizmet sözleşmelerinin imzalandığını pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.
- Pronet Güvenlik Hizmetleri A.Ş. ile 24 / 36 ay süreli kiralama hizmet sözleşmeleri imzalanmıştır. İmzalanan sözleşmeler kapsamında toplam 26 adet araç kiralanmış olup, kiralama süresine göre sözleşme ciro büyüklüğü toplamı KDV hariç 9.750.000-TL'dir.
-Waternet Su Hizmetleri A.Ş. ile 24 / 36 ay süreli kiralama hizmet sözleşmeleri imzalanmıştır. İmzalanan sözleşmeler kapsamında toplam 7 adet araç kiralanmış olup, kiralama süresine göre sözleşme ciro büyüklüğü toplamı KDV hariç 2.978.400 TL'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126303
BIST