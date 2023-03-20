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***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

20.03.2023 16:33
***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Pronet Güvenlik Hizmetleri A.Ş. - Waternet Su Hizmetleri A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
-
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu etki etmesi beklenmektedir.
Açıklamalar

Şirketimizin uzun dönem araç kiralama hizmetleri kapsamında aşağıdaki kiralama hizmet sözleşmelerinin imzalandığını pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.
- Pronet Güvenlik Hizmetleri A.Ş. ile 24 / 36 ay süreli kiralama hizmet sözleşmeleri imzalanmıştır. İmzalanan sözleşmeler kapsamında toplam 26 adet araç kiralanmış olup, kiralama süresine göre sözleşme ciro büyüklüğü toplamı KDV hariç 9.750.000-TL'dir.
-Waternet Su Hizmetleri A.Ş. ile 24 / 36 ay süreli kiralama hizmet sözleşmeleri imzalanmıştır. İmzalanan sözleşmeler kapsamında toplam 7 adet araç kiralanmış olup, kiralama süresine göre sözleşme ciro büyüklüğü toplamı KDV hariç 2.978.400 TL'dir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126303


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CLEBI 545,70 94.055.591 % 10,00  
GOKNR 23,56 827.627.188 % 9,99  
ULUSE 168,40 211.793.542 % 9,99  
EMKEL 14,21 327.194.910 % 9,98  
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Tam 8.112 8.205 219,00  
Yarım 3.977 4.015 107,00  
Çeyrek 1.988 2.007 53,00  
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