***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıMASEKSPORT GIDA VE IH.MAD. TEK.TAR.İHR.İTH.SAN.VE TİC. A.Ş.Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü TarihVarsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiOlumlu etki etmesi beklenmektedir.AçıklamalarŞirketimizin uzun dönem araç kiralama hizmetleri kapsamında aşağıdaki kiralama hizmet sözleşmesinin imzalandığını pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.- MASEKSPORT GIDA VE IH.MAD.TEK.TAR.IHR.ITH.SAN.VE TIC.A.S. ile 24 ay süreli kiralama hizmet sözleşmesi imzalanmıştır. İmzalanan sözleşme kapsamında toplam 8 adet araç kiralanmış olup, kiralama süresine göre sözleşme ciro büyüklüğü toplamı KDV hariç 2.400.000 TL'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127695BIST