***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
11.04.2022 20:07
***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 07.01.2022 tarihli kararı ile
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve ekinde yer alan 4.5. nolu Kurumsal Yönetim İlkesinde yer alan hükümler çerçevesinde
-Tamamı bağımsız yönetim kurulu üyelerinden seçilmek suretiyle Denetimden Sorumlu Komite kurulmasına, başkanlığa Çağrı Erhan ve üyeliğe Saim Kılıç'ın getirilmesine,
-Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmasına, başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Saim Kılıç'ın ve üyeliğe icracı olmayan Yönetim Kurulu Üyesi Karel Borakas'ın getirilmesine,
-Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmasına, başkanlığa Çağrı Erhan, üyeliğe icracı olmayan Yönetim Kurulu Üyesi Karel Borakas'ın getirilmesine,
-Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiş, Komitelerin ekte yer alan çalışma usul ve esasları kabul edilmiştir.
Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019344
BIST
18:052.449
En Yüksek
|Değişim
|: 2,33%
|| 55,72
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.393
|
2.450
En Düşük
2.401
18:0514,6705
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0084
|Açılış
|: 14,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7420
|
14,6809
En Düşük
14,6595
18:0515,9908
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0255
|Açılış
|: 15,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0400
|
15,9908
En Düşük
15,9572
18:05920,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,23
|Açılış
|: 920,92
|
|Önceki Kapanış
|: 921,15
|
922,38
En Düşük
920,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TRGYO
|6,93
|192.547.263
|% 10,00
|
|ISFIN
|4,62
|439.573.883
|% 10,00
|
|ISKUR
|1.161.588,90
|1.161.589
|% 10,00
|
|KONKA
|18,07
|218.404.411
|% 9,98
|
|EPLAS
|21,38
|35.637.441
|% 9,98
|
|MARTI
|1,85
|107.737.768
|% -8,87
|
|FORMT
|1,49
|106.601.846
|% -5,10
|
|AKFGY
|3,00
|65.641.151
|% -5,06
|
|CEOEM
|11,34
|29.505.322
|% -4,71
|
|GZNMI
|39,50
|34.040.248
|% -4,50
|
|GARAN
|13,88
|6.348.202.938
|% 4,36
|
|THYAO
|36,16
|6.016.803.156
|% 2,38
|
|KRDMD
|16,19
|3.782.376.656
|% 2,73
|
|YKBNK
|5,02
|3.095.668.653
|% 7,49
|
|ASELS
|27,98
|2.980.269.079
|% 0,29
|
|EKGYO
|2,76
|1.818.722.650
|% 5,34
|
|YKBNK
|5,02
|3.095.668.653
|% 7,49
|
|TSKB
|1,74
|876.157.196
|% 9,43
|
|GARAN
|13,88
|6.348.202.938
|% 4,36
|
|SKBNK
|1,17
|448.817.425
|% 6,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6664
|14,6779
|% 0,11
|
|Euro
|15,9651
|15,9885
|% 0,15
|
|Sterlin
|19,0618
|19,1574
|% 0,08
|
|Frank
|15,6941
|15,7887
|% 0,07
|
|Riyal
|3,9003
|3,9199
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.953
|1.953
|-0,71
|
|Altın Gr.
|921
|921
|-0,01
|
|Cumhuriyet
|6.091
|6.198
|-9,00
|
|Tam
|6.069
|6.221
|-16,24
|
|Yarım
|2.933
|3.009
|-7,85
|
|Çeyrek
|1.471
|1.505
|-3,93
|
|Gümüş.Ons
|25,06
|25,10
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,81
|11,82
|-0,01
|
|B. Petrol
|99
|99
|0,14
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 61, 31 artarak (% 2.30 ) 2, 724
-
17:59AVGYO
Yüzde 9.70 oranında artışla 3.28 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 711, 384 adet işlem
-
17:58EUHOL
Yüzde 5.96 oranında artışla 3.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 643, 806 adet işlem
-
17:57TMSN
Yüzde 6.40 oranında artışla 20.94 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 164, 877 adet işlem
-
17:55DAPGM
Yüzde 8.11 oranında artışla 24.54 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 043, 360 adet işlem