***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 07.01.2022 tarihli kararı ileSermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve ekinde yer alan 4.5. nolu Kurumsal Yönetim İlkesinde yer alan hükümler çerçevesinde-Tamamı bağımsız yönetim kurulu üyelerinden seçilmek suretiyle Denetimden Sorumlu Komite kurulmasına, başkanlığa Çağrı Erhan ve üyeliğe Saim Kılıç'ın getirilmesine,-Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmasına, başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Saim Kılıç'ın ve üyeliğe icracı olmayan Yönetim Kurulu Üyesi Karel Borakas'ın getirilmesine,-Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmasına, başkanlığa Çağrı Erhan, üyeliğe icracı olmayan Yönetim Kurulu Üyesi Karel Borakas'ın getirilmesine,-Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiş, Komitelerin ekte yer alan çalışma usul ve esasları kabul edilmiştir.Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019344BIST