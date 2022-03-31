***LIDER* *STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin
31.03.2022 11:50
***LIDER******STK******TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Açıklamalar
LDR Turizm A.Ş. Paylarının Halka Arzında %5'ten Fazla Pay Alan Yatırımcı Bulunmamaktadır.
Saygılarımızla,
Bildirim İçeriği
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
- - - -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014333
BIST
12:042.236
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 5,96
|Açılış
|: 2.236
|
|Önceki Kapanış
|: 2.230
|
2.242
En Düşük
2.235
12:0414,6609
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0078
|Açılış
|: 14,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6450
|
14,6725
En Düşük
14,5922
12:0416,3319
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0222
|Açılış
|: 16,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3200
|
16,4149
En Düşük
16,2869
12:04907,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -3,85
|Açılış
|: 907,15
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
911,92
En Düşük
903,83
BIST En Aktif Hisseler12:04
|ULUSE
|113,30
|5.044.885
|% 10,00
|
|TURGG
|213,60
|29.893.103
|% 8,43
|
|AKFGY
|3,77
|86.584.954
|% 8,33
|
|YKSLN
|7,10
|41.583.566
|% 8,07
|
|ASUZU
|72,45
|56.955.790
|% 6,54
|
|ISKUR
|971.996,40
|971.996
|% -10,00
|
|CEOEM
|13,56
|73.505.494
|% -5,44
|
|GLBMD
|5,72
|4.827.155
|% -3,87
|
|IZFAS
|5,75
|677.614
|% -3,52
|
|BALAT
|8,23
|21.571
|% -3,18
|
|THYAO
|32,40
|2.183.694.374
|% 0,68
|
|KRDMD
|15,34
|1.132.109.868
|% 2,61
|
|GARAN
|12,19
|1.105.492.561
|% 0,00
|
|SISE
|15,28
|591.661.461
|% 0,99
|
|KARSN
|5,56
|588.370.548
|% 4,71
|
|KARSN
|5,56
|588.370.548
|% 4,71
|
|GARAN
|12,19
|1.105.492.561
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,07
|356.233.163
|% -1,21
|
|ODAS
|1,69
|142.053.258
|% 0,60
|
|ISFIN
|3,59
|288.487.606
|% 4,66
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6550
|14,6609
|% 0,05
|
|Euro
|16,3097
|16,3319
|% -0,14
|
|Sterlin
|19,1718
|19,2680
|% -0,15
|
|Frank
|15,7832
|15,8783
|% -0,20
|
|Riyal
|3,8933
|3,9128
|% -0,06
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|-6,83
|
|Altın Gr.
|907
|907
|-4,02
|
|Cumhuriyet
|6.009
|6.100
|-28,00
|
|Tam
|5.985
|6.134
|-22,84
|
|Yarım
|2.893
|2.967
|-11,04
|
|Çeyrek
|1.451
|1.484
|-5,53
|
|Gümüş.Ons
|24,74
|24,77
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,64
|11,67
|-0,06
|
|B. Petrol
|107
|107
|-4,54
|
Seans Raporu
12:04
daha fazla
-
12:19ISMEN
Yüzde 4.08 oranında artışla 19.37 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 158, 362 adet işlem
-
12:18KTSKR
Yüzde 4.92 oranında artışla 33.28 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 651, 651 adet işlem
-
12:17NTHOL
Yüzde 4.21 oranında artışla 9.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 673, 103 adet işlem
-
12:16ISFIN
Yüzde 6.41 oranında artışla 3.65 lira fiyatla işlem gören hissede 75, 500, 340 adet işlem
-
12:14VAKFN
Yüzde 5.21 oranında artışla 3.43 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 124, 764 adet işlem