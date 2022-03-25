***LIDER* *STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
25.03.2022 17:42
***LIDER******STK******TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler [LIDER]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LDR Turizm A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahnamesi ve ekleri ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013136
BIST
17:492.177
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,86
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.195
En Düşük
2.174
17:4914,8477
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0235
|Açılış
|: 14,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
|
14,8584
En Düşük
14,7991
17:4916,3715
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0431
|Açılış
|: 16,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2900
|
16,4279
En Düşük
16,2680
17:49932,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,61
|Açılış
|: 932,08
|
|Önceki Kapanış
|: 932,68
|
937,51
En Düşük
927,88
BIST En Aktif Hisseler17:49
|ENSRI
|20,48
|260.816.807
|% 9,93
|
|SMRTG
|16,03
|894.429.100
|% 4,09
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8412
|14,8477
|% 0,16
|
|Euro
|16,3555
|16,3715
|% 0,26
|
|Sterlin
|19,5547
|19,6528
|% 0,38
|
|Frank
|15,9083
|16,0041
|% 0,28
|
|Riyal
|3,9460
|3,9658
|% 0,22
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.952
|1.953
|-5,00
|
|Altın Gr.
|932
|932
|-0,77
|
|Cumhuriyet
|6.173
|6.266
|-9,00
|
|Tam
|6.140
|6.293
|-14,44
|
|Yarım
|2.968
|3.044
|-6,99
|
|Çeyrek
|1.489
|1.522
|-3,49
|
|Gümüş.Ons
|25,43
|25,45
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|12,12
|12,14
|-0,03
|
|B. Petrol
|116
|116
|-2,71
|
Seans Raporu
17:49
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17:59GEDIK
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17:58XU100
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17:58GZNMI
Yüzde -4.52 oranında düşüşle 32.96 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 625, 004 adet işlem
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17:57GZNMI
Yüzde -4.40 oranında düşüşle 33.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 613, 270 adet işlem
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17:56PRZMA
Yüzde -5.79 oranında düşüşle 3.58 lira fiyatla işlem gören hissede 349, 267 adet işlem