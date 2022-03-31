***LIDER* *STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.03.2022 11:38
***LIDER******STK******TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LDR Turizm A.Ş. Paylarının Halka Arz Sonuçları ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014312
BIST
12:332.234
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 4,15
|Açılış
|: 2.236
|
|Önceki Kapanış
|: 2.230
|
2.242
En Düşük
2.231
12:3314,6701
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0170
|Açılış
|: 14,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6450
|
14,6725
En Düşük
14,5922
12:3316,3273
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0268
|Açılış
|: 16,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3200
|
16,4149
En Düşük
16,2869
12:33906,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -4,19
|Açılış
|: 906,81
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
911,92
En Düşük
903,83
BIST En Aktif Hisseler12:33
|ULUSE
|113,30
|5.044.885
|% 10,00
|
|YKSLN
|7,14
|46.512.770
|% 8,68
|
|TURGG
|211,40
|31.540.456
|% 7,31
|
|ASUZU
|72,65
|59.863.534
|% 6,84
|
|KTSKR
|33,88
|66.271.960
|% 6,81
|
|ISKUR
|971.996,40
|971.996
|% -10,00
|
|CEOEM
|13,45
|80.712.615
|% -6,21
|
|ARMDA
|68,85
|611.891
|% -4,18
|
|GLBMD
|5,72
|5.094.024
|% -3,87
|
|BALAT
|8,23
|21.571
|% -3,18
|
|THYAO
|32,34
|2.278.880.859
|% 0,50
|
|KRDMD
|15,27
|1.321.950.658
|% 2,14
|
|GARAN
|12,18
|1.210.396.701
|% -0,08
|
|KARSN
|5,63
|699.408.201
|% 6,03
|
|SISE
|15,28
|623.243.143
|% 0,99
|
|KARSN
|5,63
|699.408.201
|% 6,03
|
|GARAN
|12,18
|1.210.396.701
|% -0,08
|
|YKBNK
|4,06
|384.162.481
|% -1,46
|
|ODAS
|1,69
|155.880.988
|% 0,60
|
|ISFIN
|3,60
|323.438.998
|% 4,96
|
|12:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6650
|14,6701
|% 0,12
|
|Euro
|16,3064
|16,3273
|% -0,16
|
|Sterlin
|19,1740
|19,2702
|% -0,14
|
|Frank
|15,8008
|15,8960
|% -0,08
|
|Riyal
|3,8953
|3,9149
|% -0,01
|
|12:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.924
|-8,87
|
|Altın Gr.
|907
|907
|-4,07
|
|Cumhuriyet
|6.008
|6.099
|-29,00
|
|Tam
|5.981
|6.130
|-26,86
|
|Yarım
|2.891
|2.965
|-12,99
|
|Çeyrek
|1.450
|1.483
|-6,50
|
|Gümüş.Ons
|24,70
|24,73
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,66
|-0,07
|
|B. Petrol
|106
|106
|-5,13
|