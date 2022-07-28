***LIDFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
28.07.2022 18:40
***LIDFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında LIDFA.E paylarında 29/07/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 26/08/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı tedbiri) brüt takas tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder. SPK'nın 11/02/2021 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasalarında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar BIST-50 Endeksi dışında kalan paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048804
BIST
18:052.543
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,79
|Açılış
|: 2.567
|
|Önceki Kapanış
|: 2.544
|
2.574
En Düşük
2.537
18:0517,9170
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0379
|Açılış
|: 17,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0450
|
17,9409
En Düşük
17,8370
18:0518,2450
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0293
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4043
En Düşük
18,1375
18:051.010,31
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 13,07
|Açılış
|: 1.010,31
|
|Önceki Kapanış
|: 997,24
|
1.012,32
En Düşük
995,28
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PRKAB
|29,04
|276.708.545
|% 10,00
|
|LUKSK
|66,60
|16.861.204
|% 9,99
|
|AYES
|24,92
|1.908.174
|% 9,97
|
|EMNIS
|39,94
|2.057.781
|% 9,97
|
|CMENT
|37,50
|1.287.225
|% 9,97
|
|MTRKS
|55,95
|23.798.731
|% -9,98
|
|LIDFA
|9,83
|163.882.099
|% -9,98
|
|KZBGY
|78,70
|82.549.384
|% -9,95
|
|FENER
|49,78
|394.369.282
|% -8,83
|
|SANEL
|8,92
|2.799.033
|% -8,04
|
|THYAO
|49,70
|3.419.422.315
|% 0,00
|
|SISE
|21,24
|1.959.749.105
|% 0,47
|
|YKBNK
|4,64
|1.505.919.559
|% -3,53
|
|AKBNK
|8,51
|1.378.914.859
|% -3,62
|
|EKGYO
|3,15
|1.372.979.457
|% -2,17
|
|EKGYO
|3,15
|1.372.979.457
|% -2,17
|
|YKBNK
|4,64
|1.505.919.559
|% -3,53
|
|SKBNK
|1,61
|371.234.582
|% -0,62
|
|TSKB
|2,61
|498.662.668
|% -0,38
|
|ODAS
|3,72
|707.622.298
|% 0,81
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9102
|17,9267
|% 0,27
|
|Euro
|18,1988
|18,2579
|% -0,09
|
|Sterlin
|21,6539
|21,7625
|% -0,08
|
|Frank
|18,6436
|18,7559
|% 0,45
|
|Riyal
|4,7536
|4,7775
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.756
|21,63
|
|Altın Gr.
|1.010
|1.010
|12,83
|
|Cumhuriyet
|6.708
|6.810
|77,00
|
|Tam
|6.731
|6.812
|21,00
|
|Yarım
|3.280
|3.330
|10,00
|
|Çeyrek
|1.645
|1.665
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,85
|19,88
|0,78
|
|Gümüş Gr.
|11,41
|11,42
|0,44
|
|B. Petrol
|103
|103
|0,94
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59MIPAZ
Yüzde -3.08 oranında düşüşle 7.88 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 908, 250 adet işlem
-
17:57ITTFH
Yüzde -4.17 oranında düşüşle 1.61 lira fiyatla işlem gören hissede 85, 058, 428 adet işlem
-
17:56AYDEM
Yüzde -3.15 oranında düşüşle 9.85 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 619, 369 adet işlem
-
17:55ESCOM
Yüzde -3.85 oranında düşüşle 21.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 472, 522 adet işlem
-
17:54FENER
Yüzde -8.68 oranında düşüşle 49.86 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 894, 112 adet işlem