***LIDFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***LIDFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [LIDFA]İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. maddesi çerçevesinde, Lider Faktoring A.Ş. (LIDFA) payının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 18/04/2022 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" tedbirleri uygulanacaktır.Yatırımcı Adı ve SoyadıMKK Sicil NumarasıAbdulkadir Furkan TAŞBİLEK46272343Batıkan ÇETİN32304733Hakan ARSLAN31900700İlhan BULAKÇİBAŞİ46869959Murat AKBEĞ22582260Musa KARA31866962Mustafa KARAÇAYLI21873569Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 17/05/2022'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021210BIST