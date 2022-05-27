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***LIDFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

27.05.2022 18:23
***LIDFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu


***LIDFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )

İlgili Şirketler [LIDFA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                                         Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. maddesi çerçevesinde, Lider Faktoring A.Ş. (LIDFA) payının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 30/05/2022 tarihinden itibaren 3 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" tedbirleri uygulanacaktır.
                       
Yatırımcı Adı Soyadı (MKK Sicil No)
Abit KOYUNCU (45466942)
Ahmet KIZILIRMAK (46111959)
Elif MEHMETOĞLU (46817941)
Emine DEMİREL (46351764)
Emre DEMİREL (23530365)
Emre KIZILIRMAK (46611672)
Fatma ÖZAY (26671591)
Gizem Şevval DAĞDİBİ (45773104)
Halit YALÇINKAYA (46509141)
Hasan MEHMETOĞLU (30068400)
Hüseyin TEMİZSOY (29258617)
Kemal Göktuğ DAĞDİBİ (33433578)
Saim ÖZAY (27037580)
Salim KOYUNCU (44986490)
Selvihan TEMİZSOY (33297017)
Zöhre DEMİREL (46831918)
 
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 29/08/2022'dir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033035


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AKSA 54,35 309.674.029 % 9,98  
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