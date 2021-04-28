***LIDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.04.2021 11:15
***LIDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LIDFA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931620
BIST
11:121.386
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -6,28
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.385
11:128,1999
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0051
|Açılış
|: 8,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1800
|
8,2452
En Düşük
8,1846
11:129,9101
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0230
|Açılış
|: 9,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8700
|
9,9649
En Düşük
9,8946
11:12466,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -2,63
|Açılış
|: 466,50
|
|Önceki Kapanış
|: 469,08
|
470,28
En Düşük
465,59
BIST En Aktif Hisseler11:12
|TKURU
|287,10
|360.598
|% 10,00
|
|UFUK
|19,03
|75.226
|% 10,00
|
|UZERB
|45,64
|197.941
|% 9,98
|
|AYCES
|65,05
|3.409.027
|% 9,97
|
|INTEM
|42,14
|3.512.720
|% 9,97
|
|DESA
|15,16
|10.375.825
|% -9,98
|
|FRIGO
|33,54
|8.904.601
|% -9,98
|
|IDGYO
|6,06
|471.601
|% -9,96
|
|ATLAS
|2,03
|851.268
|% -9,78
|
|PENGD
|3,64
|28.573.575
|% -7,14
|
|GARAN
|7,16
|271.229.371
|% 0,56
|
|PETKM
|6,49
|258.426.114
|% -0,46
|
|EREGL
|19,53
|244.551.837
|% 0,41
|
|THYAO
|11,89
|220.632.932
|% -0,34
|
|KRDMD
|7,19
|208.188.414
|% 1,13
|
|PETKM
|6,49
|258.426.114
|% -0,46
|
|GARAN
|7,16
|271.229.371
|% 0,56
|
|YKBNK
|2,09
|76.300.345
|% 0,48
|
|KRDMD
|7,19
|208.188.414
|% 1,13
|
|TSKB
|1,20
|30.279.132
|% 0,00
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1961
|8,1999
|% -0,06
|
|Euro
|9,9014
|9,9101
|% -0,23
|
|Sterlin
|11,3442
|11,4011
|% -0,37
|
|Frank
|8,9175
|8,9712
|% -0,37
|
|Riyal
|2,1801
|2,1910
|% -0,14
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.769
|-7,46
|
|Altın Gr.
|466
|466
|-2,63
|
|Cumhuriyet
|3.105
|3.152
|-20,00
|
|Tam
|3.090
|3.170
|-18,41
|
|Yarım
|1.494
|1.533
|-8,90
|
|Çeyrek
|749
|767
|-4,46
|
|Gümüş.Ons
|25,99
|26,02
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,86
|6,87
|-0,07
|
|B. Petrol
|65,78
|65,78
|-0,09
|