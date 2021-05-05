***LIDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.05.2021 16:06
***LIDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LIDFA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934665
BIST
16:311.418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,91
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.416
|
1.424
En Düşük
1.409
16:318,3452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0208
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3728
En Düşük
8,2980
16:3110,0388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0280
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0673
En Düşük
9,9739
16:31477,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,93
|Açılış
|: 477,92
|
|Önceki Kapanış
|: 475,99
|
478,58
En Düşük
474,44
BIST En Aktif Hisseler16:29
|LUKSK
|62,15
|3.925.626
|% 10,00
|
|RHEAG
|2,45
|2.193.048
|% 9,37
|
|CIMSA
|24,36
|193.380.733
|% 7,79
|
|DITAS
|16,47
|26.998.447
|% 7,72
|
|TSPOR
|2,24
|123.995.135
|% 7,18
|
|VAKFN
|19,17
|45.560.476
|% -10,00
|
|MERIT
|275,80
|2.457.970
|% -9,99
|
|AYEN
|7,56
|30.585.251
|% -9,89
|
|EMNIS
|25,20
|1.302.376
|% -9,81
|
|EPLAS
|25,20
|636.967
|% -9,29
|
|PETKM
|6,84
|695.906.945
|% -0,58
|
|EREGL
|19,29
|687.638.320
|% -1,83
|
|KOZAL
|117,60
|667.251.170
|% 2,26
|
|GARAN
|7,27
|652.924.595
|% 0,00
|
|THYAO
|12,60
|565.138.872
|% -0,16
|
|EKGYO
|1,82
|191.394.906
|% 0,65
|
|PETKM
|6,84
|695.906.945
|% -0,58
|
|YKBNK
|2,08
|188.249.526
|% -0,48
|
|GARAN
|7,27
|652.924.595
|% 0,00
|
|USAK
|2,93
|185.934.739
|% 0,00
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3430
|8,3460
|% 0,26
|
|Euro
|10,0198
|10,0267
|% 0,16
|
|Sterlin
|11,5783
|11,6363
|% 0,48
|
|Frank
|9,1072
|9,1620
|% 0,35
|
|Riyal
|2,2202
|2,2314
|% 0,36
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|0,80
|
|Altın Gr.
|478
|478
|2,15
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,41
|26,44
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,10
|7,11
|0,01
|
|B. Petrol
|69,62
|69,62
|0,74
|
Seans Raporu
16:29
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-
16:45XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 64 kaybederek (% -0.25 ) 1, 475
-
16:45ECZYT
Yüzde 5.71 oranında artışla 45.88 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 913, 851 adet işlem
-
16:43CIMSA
Yüzde 7.96 oranında artışla 24.40 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 963, 487 adet işlem
-
16:42BUCIM
Yüzde 5.21 oranında artışla 3.84 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 222, 856 adet işlem
-
16:40XU100
Endeks 1, 418 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 1 üstünde . İşlem hacmi 11, 916.00 milyon TL de