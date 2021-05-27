***LIDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.05.2021 10:03
***LIDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [LIDFA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LIDFA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938338
BIST
11:301.426
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,90
|Açılış
|: 1.427
|
|Önceki Kapanış
|: 1.427
|
1.429
En Düşük
1.424
11:308,4361
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0198
|Açılış
|: 8,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,4678
En Düşük
8,4264
11:3010,3153
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0004
|Açılış
|: 10,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,3454
En Düşük
10,3073
11:30514,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,91
|Açılış
|: 514,80
|
|Önceki Kapanış
|: 515,72
|
517,75
En Düşük
514,50
BIST En Aktif Hisseler11:30
|KAPLM
|22,32
|4.189.813
|% 9,95
|
|SNKRN
|29,90
|92.152
|% 8,73
|
|UTPYA
|26,98
|152.248
|% 7,92
|
|SUMAS
|65,85
|197.813
|% 7,69
|
|GWIND
|4,38
|129.904.604
|% 7,09
|
|KUTPO
|44,56
|119.707.335
|% -9,98
|
|METUR
|26,78
|24.600.382
|% -9,95
|
|ORMA
|29,00
|33.350
|% -9,26
|
|ISGSY
|12,59
|32.136.065
|% -7,70
|
|DERHL
|6,16
|14.424.475
|% -6,38
|
|THYAO
|13,38
|560.584.048
|% 2,53
|
|GARAN
|8,11
|363.658.372
|% -0,25
|
|TRILC
|49,66
|223.185.861
|% 3,24
|
|YKBNK
|2,17
|201.214.061
|% 0,00
|
|KOZAL
|124,00
|180.952.052
|% -1,20
|
|YKBNK
|2,17
|201.214.061
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,88
|124.838.163
|% -1,05
|
|GARAN
|8,11
|363.658.372
|% -0,25
|
|THYAO
|13,38
|560.584.048
|% 2,53
|
|SKBNK
|1,12
|35.327.994
|% 0,00
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4351
|8,4361
|% -0,23
|
|Euro
|10,3103
|10,3153
|% 0,00
|
|Sterlin
|11,8819
|11,9415
|% -0,19
|
|Frank
|9,3673
|9,4238
|% -0,12
|
|Riyal
|2,2409
|2,2522
|% -0,31
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.896
|-1,14
|
|Altın Gr.
|515
|515
|-0,91
|
|Cumhuriyet
|3.418
|3.470
|25,00
|
|Tam
|3.402
|3.487
|22,45
|
|Yarım
|1.644
|1.687
|10,86
|
|Çeyrek
|825
|844
|5,43
|
|Gümüş.Ons
|27,62
|27,64
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,50
|7,51
|-0,02
|
|B. Petrol
|68,24
|68,24
|-0,49
|