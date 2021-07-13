***LIDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.07.2021 11:00
***LIDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LIDFA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950567
BIST
11:101.346
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -10,98
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.357
|
1.360
En Düşük
1.344
11:108,6289
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0063
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6300
|
8,6426
En Düşük
8,6060
11:1010,2326
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0201
|Açılış
|: 10,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2300
|
10,2810
En Düşük
10,2056
11:10501,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,48
|Açılış
|: 501,95
|
|Önceki Kapanış
|: 501,46
|
503,46
En Düşük
501,02
BIST En Aktif Hisseler11:10
|YAPRK
|33,30
|8.244.540
|% 7,98
|
|TKURU
|210,00
|334.740
|% 6,33
|
|EDATA
|7,13
|51.961.851
|% 6,10
|
|UMPAS
|1,29
|1.672
|% 5,74
|
|EKIZ
|8,68
|376.339
|% 5,60
|
|FADE
|14,16
|14.308.491
|% -9,98
|
|AVHOL
|4,80
|4.903.110
|% -9,94
|
|IDEAS
|45,18
|3.663.557
|% -9,64
|
|EUKYO
|6,81
|1.843.550
|% -8,34
|
|PEKGY
|1,04
|70.705.929
|% -7,96
|
|GARAN
|8,52
|330.333.535
|% -1,39
|
|THYAO
|13,14
|189.308.797
|% -0,76
|
|YKBNK
|2,25
|138.914.513
|% -0,88
|
|SASA
|25,96
|135.511.644
|% -1,89
|
|KRDMD
|7,14
|122.667.512
|% -0,56
|
|PEKGY
|1,04
|70.705.929
|% -7,96
|
|YKBNK
|2,25
|138.914.513
|% -0,88
|
|GARAN
|8,52
|330.333.535
|% -1,39
|
|TSKB
|1,21
|41.358.159
|% -1,63
|
|EKGYO
|1,78
|49.198.469
|% -1,66
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6239
|8,6289
|% -0,07
|
|Euro
|10,2275
|10,2326
|% -0,20
|
|Sterlin
|11,9269
|11,9867
|% -0,23
|
|Frank
|9,3841
|9,4406
|% -0,15
|
|Riyal
|2,2948
|2,3063
|% -0,02
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|1,53
|
|Altın Gr.
|502
|502
|0,50
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.349
|-34,00
|
|Tam
|3.284
|3.367
|-34,25
|
|Yarım
|1.587
|1.629
|-16,57
|
|Çeyrek
|796
|814
|-8,28
|
|Gümüş.Ons
|26,17
|26,21
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,29
|0,01
|
|B. Petrol
|75,66
|75,66
|0,50
|