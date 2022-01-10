***LIDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.01.2022 10:10
***LIDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [LIDFA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LIDFA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991269
BIST
11:042.056
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 22,26
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.064
En Düşük
2.047
11:0413,8325
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0261
|Açılış
|: 13,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,8775
En Düşük
13,6904
11:0415,6718
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0535
|Açılış
|: 15,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
11:04797,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,09
|Açılış
|: 797,28
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
801,41
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler11:02
|GEDZA
|20,04
|23.955.984
|% 9,99
|
|UZERB
|56,30
|739.951
|% 9,96
|
|ETILR
|6,65
|371.097
|% 9,92
|
|YUNSA
|14,60
|15.141.435
|% 8,71
|
|TEKTU
|1,44
|12.997.489
|% 8,27
|
|LIDFA
|4,45
|27.290.972
|% -6,51
|
|SUMAS
|84,25
|26.370
|% -5,34
|
|MARKA
|3,78
|1.270.283
|% -3,57
|
|ISBIR
|58,00
|133.110
|% -3,33
|
|ETYAT
|3,53
|686.021
|% -3,29
|
|THYAO
|26,10
|945.455.637
|% 4,65
|
|KRDMD
|11,98
|869.773.348
|% 3,28
|
|GARAN
|11,85
|832.239.010
|% 0,85
|
|EREGL
|31,00
|680.355.258
|% 1,24
|
|ASELS
|24,28
|540.987.216
|% 3,50
|
|EKGYO
|2,40
|306.371.672
|% 2,56
|
|YKBNK
|3,79
|456.175.458
|% 2,16
|
|KRDMD
|11,98
|869.773.348
|% 3,28
|
|GARAN
|11,85
|832.239.010
|% 0,85
|
|TSKB
|1,58
|78.054.987
|% 0,64
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8286
|13,8492
|% 0,31
|
|Euro
|15,6663
|15,6890
|% -0,23
|
|Sterlin
|18,7025
|18,7963
|% -0,06
|
|Frank
|14,9353
|15,0253
|% -0,27
|
|Riyal
|3,6672
|3,6856
|% 0,01
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|-2,88
|
|Altın Gr.
|796
|796
|-1,34
|
|Cumhuriyet
|5.320
|5.401
|65,00
|
|Tam
|5.298
|5.432
|65,70
|
|Yarım
|2.561
|2.628
|31,79
|
|Çeyrek
|1.284
|1.314
|15,89
|
|Gümüş.Ons
|22,26
|22,29
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|9,89
|9,91
|0,00
|
|B. Petrol
|82,03
|82,03
|0,28
|