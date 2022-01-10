***LIDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.01.2022 10:34
***LIDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [LIDFA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LIDFA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991285
BIST
10:202.054
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 20,64
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.056
En Düşük
2.047
10:2013,7728
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0336
|Açılış
|: 13,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8800
|
13,8775
En Düşük
13,6904
10:2015,6198
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,1055
|Açılış
|: 15,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6600
|
15,8050
En Düşük
15,4901
10:20793,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -4,31
|Açılış
|: 793,00
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
801,41
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler10:20
|GEDZA
|20,04
|23.384.444
|% 9,99
|
|UZERB
|56,30
|739.951
|% 9,96
|
|ETILR
|6,65
|371.097
|% 9,92
|
|SEKUR
|19,50
|11.994.938
|% 8,15
|
|QNBFL
|90,00
|38.610
|% 8,04
|
|SUMAS
|84,25
|26.370
|% -5,34
|
|ELITE
|18,90
|29.413.874
|% -4,74
|
|PRKAB
|59,90
|21.246.543
|% -3,39
|
|ISBIR
|58,00
|133.110
|% -3,33
|
|ORCAY
|30,46
|1.634.481
|% -2,93
|
|GARAN
|11,88
|628.558.818
|% 1,11
|
|KRDMD
|11,91
|533.324.654
|% 2,67
|
|YKBNK
|3,82
|291.644.553
|% 2,96
|
|THYAO
|25,42
|287.079.503
|% 1,92
|
|EREGL
|30,76
|242.650.849
|% 0,46
|
|YKBNK
|3,82
|291.644.553
|% 2,96
|
|GARAN
|11,88
|628.558.818
|% 1,11
|
|KRDMD
|11,91
|533.324.654
|% 2,67
|
|TSKB
|1,59
|61.175.720
|% 1,27
|
|EKGYO
|2,37
|52.472.676
|% 1,28
|
|10:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7518
|13,7728
|% -0,24
|
|Euro
|15,5914
|15,6198
|% -0,67
|
|Sterlin
|18,6315
|18,7249
|% -0,44
|
|Frank
|14,8781
|14,9677
|% -0,65
|
|Riyal
|3,6532
|3,6715
|% -0,37
|
|10:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.795
|-1,37
|
|Altın Gr.
|793
|793
|-4,31
|
|Cumhuriyet
|5.320
|5.401
|65,00
|
|Tam
|5.298
|5.432
|65,70
|
|Yarım
|2.561
|2.628
|31,79
|
|Çeyrek
|1.284
|1.314
|15,89
|
|Gümüş.Ons
|22,31
|22,34
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|9,83
|9,85
|-0,06
|
|B. Petrol
|81,86
|81,86
|0,11
|