***LIDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.02.2022 10:02
***LIDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LIDFA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002026
BIST
14:162.051
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 13,33
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.038
|
2.058
En Düşük
2.041
14:1613,6400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0459
|Açılış
|: 13,6330
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6450
|
13,6479
En Düşük
13,5716
14:1615,5327
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0835
|Açılış
|: 15,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4900
|
15,5438
En Düşük
15,4262
14:16813,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 3,23
|Açılış
|: 813,52
|
|Önceki Kapanış
|: 810,35
|
815,30
En Düşük
808,91
BIST En Aktif Hisseler14:16
|RALYH
|7,70
|15.641.703
|% 10,00
|
|UZERB
|50,60
|272.396
|% 10,00
|
|CEOEM
|18,44
|59.764.564
|% 9,96
|
|AYDEM
|8,07
|192.367.190
|% 9,95
|
|MERIT
|31,94
|54.160.513
|% 9,76
|
|SANEL
|9,05
|4.124.755
|% -9,95
|
|INTEM
|90,40
|20.057.221
|% -7,19
|
|DOBUR
|70,30
|883.367
|% -6,20
|
|POLTK
|543,50
|76.997.053
|% -6,16
|
|GEREL
|4,94
|62.662.649
|% -5,18
|
|THYAO
|29,96
|2.373.869.949
|% 0,00
|
|KRDMD
|12,02
|857.106.468
|% 0,84
|
|EREGL
|28,46
|658.171.579
|% -0,35
|
|SISE
|13,53
|528.932.104
|% 0,45
|
|FROTO
|264,00
|497.041.761
|% 4,06
|
|YKBNK
|4,05
|491.834.047
|% -0,98
|
|EKGYO
|2,35
|259.327.968
|% 1,73
|
|DOHOL
|2,98
|243.397.691
|% 3,11
|
|THYAO
|29,96
|2.373.869.949
|% 0,00
|
|KRDMD
|12,02
|857.106.468
|% 0,84
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6323
|13,6400
|% 0,34
|
|Euro
|15,5234
|15,5327
|% 0,54
|
|Sterlin
|18,4526
|18,5451
|% 0,55
|
|Frank
|14,6891
|14,7776
|% 0,38
|
|Riyal
|3,6248
|3,6430
|% 0,33
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.855
|1,43
|
|Altın Gr.
|814
|814
|3,52
|
|Cumhuriyet
|5.406
|5.488
|-4,00
|
|Tam
|5.383
|5.517
|-3,41
|
|Yarım
|2.602
|2.669
|-1,65
|
|Çeyrek
|1.305
|1.334
|-0,82
|
|Gümüş.Ons
|23,46
|23,49
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,29
|10,31
|0,07
|
|B. Petrol
|94,43
|94,43
|1,16
|
Seans Raporu
14:16
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