***LIDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.03.2022 10:23
***LIDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [LIDFA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LIDFA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012569
BIST
10:132.194
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 11,34
|Açılış
|: 2.187
|
|Önceki Kapanış
|: 2.183
|
2.194
En Düşük
2.185
10:1314,8322
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0034
|Açılış
|: 14,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8280
|
14,8558
En Düşük
14,7947
10:1316,3404
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0046
|Açılış
|: 16,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,3955
En Düşük
16,2775
10:13926,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,32
|Açılış
|: 926,61
|
|Önceki Kapanış
|: 927,93
|
929,36
En Düşük
922,81
BIST En Aktif Hisseler10:11
|NETAS
|18,97
|24.175.163
|% 5,80
|
|KUTPO
|49,10
|30.030.571
|% 5,46
|
|AKGRT
|3,54
|3.386.606
|% 4,27
|
|NUGYO
|5,57
|6.048.075
|% 4,11
|
|ATSYH
|18,18
|236.267
|% 4,00
|
|PKENT
|232,40
|4.115.107
|% -9,99
|
|KAPLM
|65,25
|1.508.882
|% -4,04
|
|SANFM
|30,70
|2.079.604
|% -3,64
|
|ISYAT
|3,98
|4.549.195
|% -2,69
|
|ISBIR
|53,65
|54.669
|% -2,45
|
|GARAN
|12,10
|275.880.593
|% -0,58
|
|THYAO
|28,28
|150.385.655
|% 0,64
|
|FROTO
|305,60
|123.444.408
|% 0,86
|
|KRDMD
|15,30
|112.374.917
|% -0,20
|
|KCHOL
|38,00
|96.759.039
|% 2,70
|
|GARAN
|12,10
|275.880.593
|% -0,58
|
|YKBNK
|4,04
|53.527.232
|% 0,50
|
|DOHOL
|3,33
|41.897.967
|% 0,60
|
|EKGYO
|2,35
|23.195.512
|% 0,43
|
|KRDMD
|15,30
|112.374.917
|% -0,20
|
|10:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8245
|14,8350
|% 0,04
|
|Euro
|16,3111
|16,3494
|% 0,03
|
|Sterlin
|19,5145
|19,6124
|% -0,14
|
|Frank
|15,8421
|15,9376
|% -0,27
|
|Riyal
|3,9433
|3,9631
|% -0,04
|
|10:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.943
|1.943
|-0,96
|
|Altın Gr.
|926
|926
|-2,02
|
|Cumhuriyet
|6.123
|6.215
|52,00
|
|Tam
|6.094
|6.246
|63,49
|
|Yarım
|2.945
|3.021
|30,71
|
|Çeyrek
|1.477
|1.511
|15,35
|
|Gümüş.Ons
|25,07
|25,09
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,93
|11,95
|-0,05
|
|B. Petrol
|120
|120
|-1,24
|