***LIDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.06.2022 10:11
***LIDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [LIDFA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LIDFA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039886
BIST
12:242.472
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -18,13
|Açılış
|: 2.493
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.494
En Düşük
2.447
12:2416,7037
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0215
|Açılış
|: 16,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7400
|
16,7236
En Düşük
16,5602
12:2417,5795
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0263
|Açılış
|: 17,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,5852
En Düşük
17,4507
12:24975,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,25
|Açılış
|: 975,73
|
|Önceki Kapanış
|: 976,11
|
978,75
En Düşük
968,94
BIST En Aktif Hisseler12:22
|ULUSE
|223,00
|20.513.518
|% 9,58
|
|BMSCH
|11,25
|89.383.960
|% 8,80
|
|ECILC
|10,74
|130.644.760
|% 7,40
|
|CLEBI
|385,20
|116.289.233
|% 7,24
|
|RODRG
|23,80
|5.844.606
|% 6,73
|
|BRKO
|1,43
|153.227
|% -7,74
|
|SELVA
|7,76
|31.904.309
|% -5,94
|
|RYSAS
|8,68
|5.879.032
|% -5,34
|
|LIDFA
|13,28
|27.432.131
|% -5,14
|
|SNKRN
|20,26
|303.353
|% -5,06
|
|THYAO
|47,56
|2.243.264.431
|% -1,00
|
|ASELS
|23,46
|610.940.053
|% 1,12
|
|SISE
|21,18
|596.082.676
|% -1,12
|
|EREGL
|27,40
|589.419.843
|% -0,58
|
|SAHOL
|19,87
|475.061.600
|% -1,34
|
|ODAS
|2,99
|314.342.724
|% -1,97
|
|EKGYO
|2,58
|212.148.963
|% -1,53
|
|YKBNK
|4,44
|301.057.432
|% -0,67
|
|TSKB
|2,07
|129.962.943
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,29
|448.040.657
|% -0,24
|
|12:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6990
|16,7019
|% 0,12
|
|Euro
|17,5603
|17,5766
|% 0,13
|
|Sterlin
|20,2929
|20,3946
|% 0,15
|
|Frank
|17,4574
|17,5625
|% 0,62
|
|Riyal
|4,4369
|4,4592
|% 0,13
|
|12:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|-4,54
|
|Altın Gr.
|976
|976
|0,15
|
|Cumhuriyet
|6.525
|6.624
|-1,00
|
|Tam
|6.533
|6.614
|-23,00
|
|Yarım
|3.198
|3.234
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.602
|1.617
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,79
|20,82
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,19
|11,22
|0,02
|
|B. Petrol
|114
|114
|0,26
|