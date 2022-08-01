***LIDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.08.2022 12:16
***LIDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LIDFA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050181
BIST
12:162.634
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 41,39
|Açılış
|: 2.600
|
|Önceki Kapanış
|: 2.592
|
2.636
En Düşük
2.600
12:1617,9551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0423
|Açılış
|: 17,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8900
|
17,9593
En Düşük
17,8565
12:1618,4304
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1095
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,4400
En Düşük
18,2569
12:161.018,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,20
|Açılış
|: 1.018,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,60
|
1.020,01
En Düşük
1.013,76
BIST En Aktif Hisseler12:14
|YBTAS
|22.880,00
|274.560
|% 10,00
|
|CANTE
|57,45
|24.423.853
|% 9,95
|
|FLAP
|4,75
|38.762.227
|% 9,95
|
|NTGAZ
|12,40
|38.515.615
|% 9,93
|
|ICBCT
|6,87
|35.834.061
|% 9,92
|
|IMASM
|70,05
|14.543.657
|% -9,96
|
|YAYLA
|5,63
|77.724.677
|% -9,92
|
|BRKO
|2,04
|581.180
|% -8,52
|
|LIDFA
|8,10
|16.700.056
|% -8,47
|
|KZBGY
|65,35
|66.798.965
|% -7,76
|
|SISE
|22,90
|1.501.020.993
|% 4,95
|
|THYAO
|50,95
|1.065.118.684
|% 1,09
|
|SASA
|45,86
|972.844.792
|% 3,10
|
|TUPRS
|273,20
|578.657.721
|% 1,79
|
|EREGL
|27,98
|559.054.118
|% 1,30
|
|EKGYO
|3,09
|378.540.003
|% 0,00
|
|ODAS
|3,89
|430.714.747
|% 4,29
|
|SISE
|22,90
|1.501.020.993
|% 4,95
|
|YKBNK
|4,76
|311.770.276
|% 0,21
|
|SKBNK
|1,73
|109.313.743
|% 1,17
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9430
|17,9552
|% 0,24
|
|Euro
|18,4029
|18,4288
|% 0,59
|
|Sterlin
|21,9044
|22,0143
|% 0,72
|
|Frank
|18,8282
|18,9417
|% 0,42
|
|Riyal
|4,7650
|4,7889
|% 0,21
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.766
|1.766
|-0,09
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.019
|1,79
|
|Cumhuriyet
|6.767
|6.869
|19,00
|
|Tam
|6.800
|6.852
|18,00
|
|Yarım
|3.313
|3.350
|9,00
|
|Çeyrek
|1.662
|1.674
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,30
|20,33
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,72
|-0,03
|
|B. Petrol
|102
|102
|-1,56
|
Seans Raporu
12:14
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12:29MERKO
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12:28RTALB
Yüzde 5.62 oranında artışla 9.59 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 264, 137 adet işlem
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12:27NUHCM
Yüzde 7.10 oranında artışla 62.60 lira fiyatla işlem gören hissede 196, 873 adet işlem
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12:24XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 37, 74 artarak (% 1.65 ) 2, 324
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12:24
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CANTE, FLAP, ICBCT, YBTAS