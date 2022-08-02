***LIDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.08.2022 12:07
***LIDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LIDFA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050974
BIST
11:592.654
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -2,74
|Açılış
|: 2.662
|
|Önceki Kapanış
|: 2.656
|
2.678
En Düşük
2.649
11:5917,9517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0659
|Açılış
|: 17,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9300
|
17,9601
En Düşük
17,8517
11:5918,4038
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0351
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,4581
En Düşük
18,3231
11:591.023,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 3,92
|Açılış
|: 1.023,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.019,76
|
1.026,15
En Düşük
1.016,96
BIST En Aktif Hisseler11:57
|ORMA
|33,44
|144.795
|% 10,00
|
|YBTAS
|25.162,00
|1.685.854
|% 9,97
|
|COSMO
|15,05
|170.306
|% 9,93
|
|KRPLS
|6,79
|422.406.704
|% 9,34
|
|YONGA
|24,90
|93.699
|% 9,31
|
|YAYLA
|5,07
|4.111.030
|% -9,95
|
|IMASM
|64,75
|30.142.763
|% -7,57
|
|SERVE
|30,20
|302.000
|% -7,08
|
|TATGD
|17,54
|53.778.815
|% -6,70
|
|LIDFA
|7,74
|12.703.314
|% -6,07
|
|THYAO
|51,90
|1.838.795.793
|% 0,78
|
|SASA
|49,10
|1.535.723.366
|% 5,59
|
|SISE
|22,78
|1.120.837.582
|% -1,39
|
|EREGL
|27,98
|670.333.054
|% -0,21
|
|HEKTS
|34,70
|509.533.530
|% 2,06
|
|EKGYO
|3,12
|440.870.405
|% -0,64
|
|TSKB
|2,71
|346.406.859
|% 3,04
|
|YKBNK
|4,83
|437.847.220
|% -0,41
|
|SKBNK
|1,73
|146.919.375
|% 2,37
|
|ODAS
|3,90
|276.363.628
|% 0,26
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9495
|17,9571
|% 0,40
|
|Euro
|18,3914
|18,4038
|% 0,19
|
|Sterlin
|21,8221
|21,9315
|% -0,20
|
|Frank
|18,7902
|18,9034
|% 0,12
|
|Riyal
|4,7630
|4,7869
|% 0,25
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.775
|2,02
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|3,28
|
|Cumhuriyet
|6.794
|6.897
|20,00
|
|Tam
|6.831
|6.882
|-1,00
|
|Yarım
|3.329
|3.364
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.669
|1.682
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|20,27
|20,30
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,71
|11,73
|0,01
|
|B. Petrol
|99
|99
|-0,98
|