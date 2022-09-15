***LIDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.09.2022 10:46
***LIDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [LIDFA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LIDFA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063274
BIST
12:483.448
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 1,50
|Açılış
|: 3.456
|
|Önceki Kapanış
|: 3.447
|
3.494
En Düşük
3.406
12:4818,2676
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0386
|Açılış
|: 18,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4080
|
18,2861
En Düşük
18,2314
12:4818,3030
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0984
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,3117
En Düşük
18,1907
12:48991,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -3,61
|Açılış
|: 991,93
|
|Önceki Kapanış
|: 995,54
|
997,82
En Düşük
989,32
BIST En Aktif Hisseler12:46
|EMNIS
|51,70
|99.781
|% 10,00
|
|ZOREN
|3,20
|382.985.419
|% 9,97
|
|TRCAS
|14,24
|64.955.463
|% 9,96
|
|IHLAS
|0,67
|61.210.226
|% 9,84
|
|ANELE
|3,69
|23.381.271
|% 9,82
|
|ROYAL
|6,03
|89.648
|% -10,00
|
|HKTM
|34,38
|14.092.971
|% -10,00
|
|GARAN
|23,96
|1.680.724.264
|% -9,99
|
|VAKBN
|11,54
|2.349.685.315
|% -9,98
|
|ATSYH
|127,40
|788.733
|% -9,96
|
|ASELS
|34,40
|2.897.284.377
|% 4,24
|
|ISCTR
|9,36
|2.659.386.682
|% -7,96
|
|YKBNK
|7,27
|2.597.209.850
|% -7,51
|
|THYAO
|75,30
|2.584.022.200
|% 1,35
|
|VAKBN
|11,54
|2.349.685.315
|% -9,98
|
|YKBNK
|7,27
|2.597.209.850
|% -7,51
|
|EKGYO
|4,46
|1.278.048.243
|% 0,90
|
|ISCTR
|9,36
|2.659.386.682
|% -7,96
|
|VAKBN
|11,54
|2.349.685.315
|% -9,98
|
|HALKB
|11,04
|2.009.551.206
|% -9,95
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2580
|18,2683
|% 0,22
|
|Euro
|18,2919
|18,3045
|% 0,55
|
|Sterlin
|20,9680
|21,0731
|% -0,08
|
|Frank
|19,0006
|19,1150
|% 0,67
|
|Riyal
|4,8432
|4,8675
|% 0,15
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.689
|1.690
|-7,72
|
|Altın Gr.
|992
|992
|-3,39
|
|Cumhuriyet
|6.678
|6.779
|-53,00
|
|Tam
|6.719
|6.777
|-15,00
|
|Yarım
|3.274
|3.313
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.642
|1.656
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,45
|19,48
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,43
|11,44
|-0,08
|
|B. Petrol
|93,87
|93,87
|-0,23
|