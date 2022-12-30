***LIDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.12.2022 11:19
***LIDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LIDFA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091381
BIST
11:235.537
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 59,76
|Açılış
|: 5.511
|
|Önceki Kapanış
|: 5.477
|
5.551
En Düşük
5.511
11:2318,7240
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0187
|Açılış
|: 18,8330
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,7417
En Düşük
18,6689
11:2319,9718
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0164
|Açılış
|: 20,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1100
|
19,9983
En Düşük
19,9038
11:231.094,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,62
|Açılış
|: 1.094,13
|
|Önceki Kapanış
|: 1.091,51
|
1.096,81
En Düşük
1.088,42
BIST En Aktif Hisseler11:23
|TERA
|19,48
|2.205.194
|% 9,99
|
|SAMAT
|19,32
|8.933.431
|% 9,96
|
|VKING
|32,96
|225.380
|% 9,87
|
|BRKSN
|23,42
|3.262.343
|% 9,75
|
|KUVVA
|53,40
|159.506
|% 9,43
|
|ULUFA
|10,38
|43.932.819
|% -9,90
|
|UMPAS
|6,20
|1.812.173
|% -7,88
|
|UZERB
|160,00
|119.360
|% -5,88
|
|PEGYO
|5,40
|11.534.071
|% -4,76
|
|BRKVY
|37,56
|203.068.317
|% -4,62
|
|THYAO
|144,80
|2.270.251.392
|% 1,76
|
|TUPRS
|536,00
|2.187.028.330
|% 5,82
|
|ASELS
|60,60
|2.123.402.032
|% 3,06
|
|TCELL
|38,78
|1.619.164.904
|% 1,52
|
|ENKAI
|33,24
|1.595.935.690
|% -2,64
|
|EKGYO
|8,67
|1.013.287.625
|% 0,58
|
|YKBNK
|12,03
|990.054.510
|% 0,25
|
|ISCTR
|13,09
|884.611.443
|% 1,32
|
|KRDMD
|18,37
|1.189.674.604
|% 1,55
|
|TTKOM
|23,98
|1.549.436.878
|% 3,27
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7185
|18,7240
|% 0,10
|
|Euro
|19,9534
|19,9718
|% -0,08
|
|Sterlin
|22,5042
|22,6170
|% -0,01
|
|Frank
|20,1762
|20,2977
|% -0,08
|
|Riyal
|4,9616
|4,9865
|% 0,03
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|2,32
|
|Altın Gr.
|1.094
|1.094
|2,74
|
|Cumhuriyet
|7.326
|7.437
|30,00
|
|Tam
|7.371
|7.426
|-7,00
|
|Yarım
|3.569
|3.630
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.790
|1.814
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,81
|23,84
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|14,35
|14,37
|-0,01
|
|B. Petrol
|84,07
|84,07
|0,61
|