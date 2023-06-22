***LIDFA* *ELITE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***LIDFA******ELITE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler ELITE, LIDFA23.06.2023 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaELITE NATUREL ORGANIK GIDA ELITE 0,2314814 0,2083332Sermaye Artırımı/AzaltımıPay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği AçıklamaLIDER FAKTORING LIDFA 88,00000 Kaydi PayEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161299BIST