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***LIDFA* *ELITE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı

22.06.2023 16:55
***LIDFA* *ELITE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı


***LIDFA******ELITE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler ELITE, LIDFA

23.06.2023 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
ELITE NATUREL ORGANIK GIDA ELITE 0,2314814 0,2083332

Sermaye Artırımı/Azaltımı
Pay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği Açıklama
LIDER FAKTORING LIDFA 88,00000 Kaydi Pay


Ek Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161299


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KONKA 40,48 115.854.490 % 10,00  
SELGD 6,60 4.810.373 % 10,00  
POLTK 3.049,20 59.753.135 % 10,00  
VKFYO 22,66 61.403.350 % 10,00  
UZERB 255,20 1.801.134 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 24,6462 24,7159 % 4,88  
Euro 26,8955 27,0910 % 4,81  
Sterlin 31,4687 31,6265 % 4,89  
Frank 27,5019 27,6676 % 4,62  
Riyal 6,5816 6,6146 % 5,07  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.914 1.914 -18,77  
Altın Gr. 1.517 1.517 52,83  
Cumhuriyet 9.937 10.087 374,00  
Tam 9.868 10.157 407,25  
Yarım 4.796 4.988 217,00  
Çeyrek 2.405 2.494 108,00  
Gümüş.Ons 22,41 22,45 -0,23  
Gümüş Gr. 17,77 17,79 0,61  
B. Petrol 74,22 74,22 -2,90  
Seans Raporu 18:05
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