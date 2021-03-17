***LIDFA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
17.03.2021 09:44
***LIDFA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler LIDFA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Judit Menda tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918590
BIST
18:051.570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.570
|
0
En Düşük
0
18:057,4984
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0132
|Açılış
|: 7,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5500
|
7,5059
En Düşük
7,4818
18:058,9346
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0109
|Açılış
|: 8,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
8,9370
En Düşük
8,9020
18:05418,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,15
|Açılış
|: 418,05
|
|Önceki Kapanış
|: 416,90
|
419,01
En Düşük
416,29
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DAGI
|7,51
|31.113.324
|% 128,39
|
|CEMAS
|1,61
|130.870.808
|% 0,00
|
|SAHOL
|10,43
|147.289.353
|% 0,00
|
|SNGYO
|4,82
|21.251.035
|% 0,00
|
|TKFEN
|17,00
|82.301.517
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,61
|130.870.808
|% 0,00
|
|SAHOL
|10,43
|147.289.353
|% 0,00
|
|SNGYO
|4,82
|21.251.035
|% 0,00
|
|TKFEN
|17,00
|82.301.517
|% 0,00
|
|PGSUS
|86,50
|160.723.082
|% 0,00
|
|GARAN
|8,86
|1.443.588.457
|% 0,00
|
|KOZAL
|126,30
|1.358.366.014
|% 0,00
|
|OTKAR
|439,10
|1.283.059.211
|% 0,00
|
|FROTO
|208,40
|1.070.454.706
|% 0,00
|
|THYAO
|14,74
|950.732.604
|% 0,00
|
|GSRAY
|4,14
|891.340.257
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,25
|476.524.886
|% 0,00
|
|GARAN
|8,86
|1.443.588.457
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,83
|935.721.183
|% 0,00
|
|TSKB
|1,71
|201.160.209
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4960
|7,4984
|% 0,18
|
|Euro
|8,9273
|8,9346
|% 0,12
|
|Sterlin
|10,3769
|10,4290
|% 0,05
|
|Frank
|8,0587
|8,1073
|% -0,07
|
|Riyal
|1,9907
|2,0007
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.737
|5,35
|
|Altın Gr.
|418
|418
|0,94
|
|Cumhuriyet
|2.781
|2.823
|-18,00
|
|Tam
|2.769
|2.841
|-16,37
|
|Yarım
|1.338
|1.374
|-7,92
|
|Çeyrek
|671
|687
|-3,96
|
|Gümüş.Ons
|25,97
|26,01
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|-0,01
|
|B. Petrol
|68,73
|68,73
|0,34
|
Seans Raporu
18:05
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-
10:02DOAS
Yüzde 9.99 oranında artışla 34.80 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 135, 489 adet işlem
-
10:01SANKO
Yüzde 9.99 oranında artışla 14.53 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 526, 279 adet işlem
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler MGROS, TUPRS, TKFEN
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, OYAKC, GARAN
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 53 artarak (% 0.56 ) 1, 364