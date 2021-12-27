***LIDFA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
27.12.2021 09:19
***LIDFA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler LIDFA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Lizet Sucaz tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986259
BIST
10:331.932
En Yüksek
|Değişim
|: 2,17%
|| 41,03
|Açılış
|: 1.899
|
|Önceki Kapanış
|: 1.891
|
1.934
En Düşük
1.899
10:3311,4675
En Yüksek
|Değişim
|: 4,33%
|| 0,4761
|Açılış
|: 11,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 12,0500
|
11,5777
En Düşük
10,7605
10:3313,0095
En Yüksek
|Değişim
|: 4,58%
|| 0,5700
|Açılış
|: 13,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5500
|
14,1284
En Düşük
12,1851
10:33664,57
En Yüksek
|Değişim
|: 4,11%
|| 26,24
|Açılış
|: 664,57
|
|Önceki Kapanış
|: 638,33
|
673,67
En Düşük
625,35
BIST En Aktif Hisseler10:31
|ISKPL
|5,39
|35.534.332
|% 10,00
|
|SMART
|5,63
|2.578.738
|% 9,96
|
|RAYSG
|14,89
|1.911.773
|% 9,89
|
|RALYH
|14,49
|299.016
|% 9,36
|
|BAGFS
|17,15
|3.647.606
|% 8,54
|
|DOBUR
|64,80
|704.311
|% -10,00
|
|ROYAL
|3,22
|2.015.836
|% -9,80
|
|UZERB
|32,90
|90.804
|% -7,27
|
|SONME
|31,00
|351.757
|% -6,06
|
|PRKAB
|38,00
|18.379.576
|% -6,03
|
|THYAO
|21,30
|462.667.138
|% 0,85
|
|SASA
|50,50
|421.655.622
|% 6,09
|
|EREGL
|29,12
|409.739.098
|% 2,61
|
|SISE
|13,99
|370.259.191
|% 1,38
|
|KRDMD
|9,69
|251.970.614
|% 2,76
|
|YKBNK
|3,56
|172.634.214
|% 0,85
|
|EKGYO
|2,24
|86.321.452
|% 0,90
|
|ODAS
|1,39
|50.692.220
|% 1,46
|
|DOHOL
|2,86
|89.491.326
|% 1,06
|
|SISE
|13,99
|370.259.191
|% 1,38
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,3664
|11,4795
|% 4,44
|
|Euro
|12,9093
|13,0538
|% 4,94
|
|Sterlin
|15,2371
|15,3135
|% 3,67
|
|Frank
|12,3496
|12,4240
|% 3,69
|
|Riyal
|3,0263
|3,0415
|% 3,70
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|3,31
|
|Altın Gr.
|657
|657
|18,77
|
|Cumhuriyet
|4.455
|4.522
|-212,00
|
|Tam
|4.436
|4.553
|64,33
|
|Yarım
|2.144
|2.202
|31,12
|
|Çeyrek
|1.075
|1.101
|15,55
|
|Gümüş.Ons
|22,71
|22,75
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|8,25
|8,26
|0,13
|
|B. Petrol
|75,53
|75,53
|-0,26
|
Seans Raporu
10:31
daha fazla
-
10:46SASA
Yüzde 6.72 oranında artışla 50.80 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 582, 680 adet işlem
-
10:45GSDDE
Yüzde 6.45 oranında artışla 3.63 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 068, 887 adet işlem
-
10:44ISDMR
Yüzde 5.08 oranında artışla 23.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 418, 071 adet işlem
-
10:43XU100
Endeks 1, 925 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 77 üstünde . İşlem hacmi 5, 066.00 milyon TL de
-
10:43HEKTS
Yüzde 5.35 oranında artışla 14.76 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 500, 292 adet işlem