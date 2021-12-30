***LIDFA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
30.12.2021 09:16
***LIDFA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler LIDFA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Lizet Sucaz tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987027
BIST
18:051.895
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.895
|
0
En Düşük
0
18:0513,1375
En Yüksek
|Değişim
|: 3,78%
|| 0,4783
|Açılış
|: 12,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9600
|
13,4284
En Düşük
12,5412
18:0514,9610
En Yüksek
|Değişim
|: 3,99%
|| 0,5739
|Açılış
|: 14,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4600
|
15,2261
En Düşük
14,2412
18:05768,57
En Yüksek
|Değişim
|: 4,59%
|| 33,70
|Açılış
|: 769,14
|
|Önceki Kapanış
|: 734,87
|
776,32
En Düşük
727,57
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ARDYZ
|7,20
|53.850.552
|% 0,03
|
|YKBNK
|3,46
|902.137.786
|% 0,00
|
|YUNSA
|12,90
|3.166.906
|% 0,00
|
|ZOREN
|1,68
|68.160.700
|% 0,00
|
|YESIL
|1,85
|10.063.620
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,46
|902.137.786
|% 0,00
|
|YUNSA
|12,90
|3.166.906
|% 0,00
|
|ZOREN
|1,68
|68.160.700
|% 0,00
|
|YESIL
|1,85
|10.063.620
|% 0,00
|
|YATAS
|11,14
|21.309.022
|% 0,00
|
|EREGL
|29,28
|2.048.463.236
|% 0,00
|
|GARAN
|11,44
|1.850.980.892
|% 0,00
|
|THYAO
|21,08
|1.649.292.813
|% 0,00
|
|SASA
|53,35
|1.575.105.857
|% 0,00
|
|SISE
|13,85
|1.439.521.753
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,20
|679.490.875
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,46
|902.137.786
|% 0,00
|
|GARAN
|11,44
|1.850.980.892
|% 0,00
|
|TSKB
|1,44
|182.510.051
|% 0,00
|
|DOHOL
|2,82
|319.365.162
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,1138
|13,1375
|% 3,78
|
|Euro
|14,7956
|14,9610
|% 3,99
|
|Sterlin
|17,8655
|17,9551
|% 4,93
|
|Frank
|14,4577
|14,5448
|% 4,82
|
|Riyal
|3,5312
|3,5489
|% 5,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.798
|-6,86
|
|Altın Gr.
|770
|770
|35,48
|
|Cumhuriyet
|4.982
|5.057
|335,00
|
|Tam
|4.956
|5.085
|338,38
|
|Yarım
|2.395
|2.460
|163,69
|
|Çeyrek
|1.201
|1.230
|81,84
|
|Gümüş.Ons
|22,63
|22,66
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|9,71
|9,72
|0,41
|
|B. Petrol
|79,19
|79,19
|-0,02
|