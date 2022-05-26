***LIDFA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
26.05.2022 09:10
***LIDFA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler LIDFA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Nedim Menda tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032531
BIST
10:242.429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 10,80
|Açılış
|: 2.423
|
|Önceki Kapanış
|: 2.418
|
2.433
En Düşük
2.421
10:2416,4007
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0361
|Açılış
|: 16,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0700
|
16,4688
En Düşük
16,3099
10:2417,5760
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1065
|Açılış
|: 17,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2100
|
17,6123
En Düşük
17,4484
10:24974,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,04
|Açılış
|: 975,00
|
|Önceki Kapanış
|: 974,77
|
977,51
En Düşük
969,93
BIST En Aktif Hisseler10:24
|MPARK
|33,24
|23.885.063
|% 9,99
|
|DAGHL
|29,74
|4.912.310
|% 9,90
|
|LIDFA
|9,11
|6.328.189
|% 9,89
|
|ALKA
|42,48
|31.936.389
|% 7,98
|
|OYYAT
|77,00
|18.621.854
|% 7,69
|
|MZHLD
|51,85
|1.459.914
|% -9,75
|
|EMKEL
|2,35
|10.157.516
|% -5,24
|
|IMASM
|44,00
|2.430.635
|% -4,97
|
|ATAGY
|3,77
|281.022
|% -4,07
|
|SELVA
|8,15
|3.385.204
|% -3,66
|
|THYAO
|43,12
|864.382.998
|% 1,08
|
|ARCLK
|77,80
|505.298.939
|% 4,57
|
|SISE
|21,02
|397.380.278
|% -0,10
|
|KOZAL
|192,20
|373.855.430
|% 2,62
|
|ASELS
|23,88
|315.901.786
|% 0,93
|
|HALKB
|5,69
|279.856.657
|% 0,53
|
|DOHOL
|3,69
|132.856.485
|% 1,10
|
|EKGYO
|2,61
|88.921.435
|% 0,38
|
|SKBNK
|1,28
|38.191.127
|% 1,59
|
|YKBNK
|4,49
|106.528.138
|% -0,66
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3897
|16,4007
|% 0,22
|
|Euro
|17,5395
|17,5760
|% 0,61
|
|Sterlin
|20,5995
|20,7029
|% 0,41
|
|Frank
|17,0091
|17,1116
|% 0,43
|
|Riyal
|4,3603
|4,3821
|% 0,28
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.850
|-3,44
|
|Altın Gr.
|974
|974
|-0,49
|
|Cumhuriyet
|6.471
|6.569
|62,00
|
|Tam
|6.442
|6.604
|64,66
|
|Yarım
|3.114
|3.195
|31,28
|
|Çeyrek
|1.562
|1.597
|15,64
|
|Gümüş.Ons
|21,85
|21,87
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,49
|11,51
|-0,07
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,24
|