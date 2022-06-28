***LIDFA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
28.06.2022 09:13
***LIDFA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler LIDFA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Nedim Menda tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039589
BIST
10:002.548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 18,33
|Açılış
|: 2.545
|
|Önceki Kapanış
|: 2.529
|
2.550
En Düşük
2.545
10:0016,6250
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0991
|Açılış
|: 16,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,9500
|
16,6284
En Düşük
16,5102
10:0017,6137
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0873
|Açılış
|: 17,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8650
|
17,6205
En Düşük
17,4694
10:00976,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 7,69
|Açılış
|: 976,55
|
|Önceki Kapanış
|: 968,85
|
977,06
En Düşük
967,83
BIST En Aktif Hisseler10:00
|BALAT
|14,00
|91.434
|% 8,11
|
|AYES
|20,90
|385.551
|% 5,03
|
|IHAAS
|30,58
|313.414
|% 4,94
|
|KRDMA
|10,29
|423.989
|% 4,45
|
|KRDMB
|10,29
|325.376
|% 4,45
|
|ULUSE
|180,60
|13.459.209
|% -2,90
|
|DAGHL
|26,30
|328.908
|% -2,45
|
|ETYAT
|2,91
|9.231
|% -2,35
|
|ISKPL
|5,30
|546.234
|% -2,27
|
|KRSTL
|7,34
|804.618
|% -2,13
|
|SISE
|21,66
|2.029.313.458
|% 0,00
|
|EREGL
|27,84
|1.838.020.592
|% 0,00
|
|TUPRS
|274,90
|986.717.497
|% 0,73
|
|PETKM
|9,26
|526.087.145
|% 0,00
|
|ODAS
|3,15
|491.971.360
|% 0,00
|
|ODAS
|3,15
|491.971.360
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,83
|372.895.174
|% 0,00
|
|SISE
|21,66
|2.029.313.458
|% 0,00
|
|MOBTL
|1,79
|138.018.923
|% 0,00
|
|EREGL
|27,84
|1.838.020.592
|% 0,00
|
|10:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6133
|16,6250
|% 0,60
|
|Euro
|17,5947
|17,6137
|% 0,50
|
|Sterlin
|20,3512
|20,4533
|% 0,66
|
|Frank
|17,3159
|17,4202
|% 0,57
|
|Riyal
|4,4150
|4,4372
|% 0,54
|
|10:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.828
|4,78
|
|Altın Gr.
|976
|977
|7,69
|
|Cumhuriyet
|6.495
|6.593
|-131,00
|
|Tam
|6.492
|6.605
|13,00
|
|Yarım
|3.187
|3.231
|7,00
|
|Çeyrek
|1.597
|1.615
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,31
|21,34
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,38
|11,40
|0,15
|
|B. Petrol
|113
|113
|1,90
|