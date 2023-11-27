***LIDFA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
27.11.2023 09:09
***LIDFA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler LIDFA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Jak Sucaz tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220127
BIST
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10:308.071
En Düşük
|Değişim
|: 1,39%
|| 110,61
|Açılış
|: 8.029
|
|Önceki Kapanış
|: 7.960
|
8.023
En Yüksek
8.073
10:3028,9239
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0653
|Açılış
|: 28,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8400
|
28,9239
En Düşük
28,8162
10:3031,6919
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0862
|Açılış
|: 31,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4200
|
31,8136
En Düşük
31,5383
10:301.868,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 10,57
|Açılış
|: 1.868,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.858,22
|
1.875,94
En Düşük
1.855,02
BIST En Aktif Hisseler10:30
|BINHO
|221,20
|27.133.277
|% 10,00
|
|ORCAY
|13,42
|199.790.130
|% 10,00
|
|DOCO
|4.400,00
|57.279.133
|% 10,00
|
|KLNMA
|51,15
|1.082.999
|% 10,00
|
|SAMAT
|35,66
|69.878.553
|% 9,99
|
|DAPGM
|50,40
|23.333.335
|% -10,00
|
|KSTUR
|2.020,00
|521.160
|% -6,91
|
|AVTUR
|8,23
|1.170.940
|% -6,90
|
|QNBFL
|948,00
|694.884
|% -4,96
|
|ORMA
|193,90
|1.078.278
|% -4,95
|
|THYAO
|260,50
|1.791.434.801
|% 0,29
|
|ISCTR
|22,04
|1.544.317.925
|% 3,67
|
|AKBNK
|33,66
|1.103.659.452
|% 5,65
|
|YKBNK
|18,55
|777.245.313
|% 4,10
|
|TUPRS
|152,80
|584.835.891
|% 1,53
|
|ISCTR
|22,04
|1.544.317.925
|% 3,67
|
|YKBNK
|18,55
|777.245.313
|% 4,10
|
|EKGYO
|7,48
|306.445.352
|% 2,19
|
|AKBNK
|33,66
|1.103.659.452
|% 5,65
|
|VAKBN
|15,16
|350.860.189
|% 1,74
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8924
|28,9239
|% 0,23
|
|Euro
|31,6775
|31,6919
|% 0,27
|
|Sterlin
|36,3761
|36,5585
|% 0,25
|
|Frank
|32,6894
|32,8863
|% 0,29
|
|Riyal
|7,6880
|7,7265
|% 0,21
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,64
|24,68
|% 0,66
|
|Platin
|937,72
|939,00
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.074,82
|1.081,41
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,09
|80,09
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.010,62
|2.010,92
|% 0,66
|