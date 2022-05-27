***LIDFA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı
27.05.2022 20:55
***LIDFA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )
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Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Lider Faktoring A.Ş. (LIDFA) pay piyasasında 17.05.2022-26.05.2022 döneminde meydana gelen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak yapılan incelemeler sonucunda, Twitter ve Telegram adlı sosyal medya platformları üzerinden LIDFA payının fiyatı ile ilgili olarak yatırımcıların kararlarını etkilemek ve bu suretle menfaat temin etmek amacıyla yanıltıcı nitelikte paylaşımlarda bulunulduğu belirlenmiş olup, aşağıdaki tabloda yer verilen kişiler tarafından gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/2 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle? 6362 sayılı SPKn'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla? 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca? aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişiler hakkında 30.05.2022 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.
Karar 2022/26 sayılı SPK Bülteninde yer almaktadır.
Ad-Soyad
MKK Sicil No
ABİT KOYUNCU 45466942
AHMET KIZILIRMAK 46111959
ELİF MEHMETOĞLU 46817941
EMİNE DEMİREL 46351764
EMRE DEMİREL 23530365
EMRE KIZILIRMAK 46611672
FATMA ÖZAY 26671591
GİZEM ŞEVVAL DAĞDİBİ 45773104
HALİT YALÇINKAYA 46509141
HASAN MEHMETOĞLU 30068400
HÜSEYİN TEMİZSOY 29258617
KEMAL GÖKTUĞ DAĞDİBİ 33433578
ONUR YILMAZ 44040925
SAİM ÖZAY 27037580
SALİM KOYUNCU 44986490
SELVİHAN TEMİZSOY 33297017
ZÖHRE DEMİREL 46831918
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033097
BIST
17:592.439
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -12,00
|Açılış
|: 2.454
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|Önceki Kapanış
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2.470
En Düşük
2.434
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En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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17:5917,4561
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|Önceki Kapanış
|: 17,4900
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17,6366
En Düşük
17,3154
17:59967,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
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|Açılış
|: 968,13
|
|Önceki Kapanış
|: 972,60
|
981,79
En Düşük
963,74
BIST En Aktif Hisseler17:59
|HATEK
|21,34
|42.987.686
|% 10,00
|
|RODRG
|17,60
|3.796.194
|% 10,00
|
|AKSA
|54,35
|309.674.029
|% 9,98
|
|KARSN
|6,87
|3.164.355.380
|% 7,34
|
|FENER
|46,50
|294.875.119
|% 7,24
|
|AKFGY
|2,74
|397.124.052
|% -9,87
|
|NUGYO
|4,60
|337.701.907
|% -8,00
|
|SKBNK
|1,23
|347.664.285
|% -7,52
|
|IHAAS
|24,06
|1.495.057
|% -6,24
|
|PRKAB
|33,46
|85.073.816
|% -5,69
|
|THYAO
|45,02
|4.903.370.809
|% 1,26
|
|KARSN
|6,87
|3.164.355.380
|% 7,34
|
|EREGL
|32,88
|2.068.041.392
|% 1,42
|
|SISE
|20,40
|1.907.804.979
|% -2,39
|
|KRDMD
|14,43
|1.904.880.229
|% -1,50
|
|KARSN
|6,87
|3.164.355.380
|% 7,34
|
|SKBNK
|1,23
|347.664.285
|% -7,52
|
|DOHOL
|3,81
|786.666.906
|% 1,33
|
|YKBNK
|4,44
|873.266.924
|% -2,42
|
|AKBNK
|8,06
|1.303.690.837
|% -1,59
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,2032
|16,2057
|% -0,88
|
|Euro
|17,3810
|17,4561
|% -0,59
|
|Sterlin
|20,4492
|20,5517
|% -0,47
|
|Frank
|16,8966
|16,9984
|% -0,48
|
|Riyal
|4,3162
|4,3379
|% -0,65
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.855
|3,62
|
|Altın Gr.
|967
|968
|-4,97
|
|Cumhuriyet
|6.470
|6.567
|8,00
|
|Tam
|6.424
|6.586
|-7,98
|
|Yarım
|3.105
|3.186
|-3,86
|
|Çeyrek
|1.557
|1.593
|-1,93
|
|Gümüş.Ons
|22,10
|22,13
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,53
|11,54
|-0,03
|
|B. Petrol
|116
|116
|1,43
|
Seans Raporu
17:59
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17:58XU100
Endeks 2, 441 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 42 altında . İşlem hacmi 36, 027.00 milyon TL de
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17:58BOBET
Yüzde -3.47 oranında düşüşle 5.28 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 290, 194 adet işlem
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17:57TMPOL
Yüzde -3.84 oranında düşüşle 18.26 lira fiyatla işlem gören hissede 932, 629 adet işlem
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17:56PRKAB
Yüzde -5.02 oranında düşüşle 33.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 310, 219 adet işlem
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17:55MEPET
Yüzde -6.54 oranında düşüşle 3.43 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 889, 080 adet işlem