***LIDFA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı









***LIDFA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )İlgili Şirketler [LIDFA]İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Piyasası Kurulu Tedbir KararıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarLider Faktoring A.Ş. (LIDFA) pay piyasasında 17.05.2022-26.05.2022 döneminde meydana gelen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak yapılan incelemeler sonucunda, Twitter ve Telegram adlı sosyal medya platformları üzerinden LIDFA payının fiyatı ile ilgili olarak yatırımcıların kararlarını etkilemek ve bu suretle menfaat temin etmek amacıyla yanıltıcı nitelikte paylaşımlarda bulunulduğu belirlenmiş olup, aşağıdaki tabloda yer verilen kişiler tarafından gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/2 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle? 6362 sayılı SPKn'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla? 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca? aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişiler hakkında 30.05.2022 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.Karar 2022/26 sayılı SPK Bülteninde yer almaktadır.Ad-SoyadMKK Sicil NoABİT KOYUNCU 45466942AHMET KIZILIRMAK 46111959ELİF MEHMETOĞLU 46817941EMİNE DEMİREL 46351764EMRE DEMİREL 23530365EMRE KIZILIRMAK 46611672FATMA ÖZAY 26671591GİZEM ŞEVVAL DAĞDİBİ 45773104HALİT YALÇINKAYA 46509141HASAN MEHMETOĞLU 30068400HÜSEYİN TEMİZSOY 29258617KEMAL GÖKTUĞ DAĞDİBİ 33433578ONUR YILMAZ 44040925SAİM ÖZAY 27037580SALİM KOYUNCU 44986490SELVİHAN TEMİZSOY 33297017ZÖHRE DEMİREL 46831918http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033097BIST