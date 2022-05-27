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***LIDFA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı

27.05.2022 20:55
***LIDFA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı


***LIDFA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )

İlgili Şirketler [LIDFA]
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Türkçe
Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Lider Faktoring A.Ş. (LIDFA) pay piyasasında 17.05.2022-26.05.2022 döneminde meydana gelen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak yapılan incelemeler sonucunda, Twitter ve Telegram adlı sosyal medya platformları üzerinden LIDFA payının fiyatı ile ilgili olarak yatırımcıların kararlarını etkilemek ve bu suretle menfaat temin etmek amacıyla yanıltıcı nitelikte paylaşımlarda bulunulduğu belirlenmiş olup, aşağıdaki tabloda yer verilen kişiler tarafından gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/2 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle? 6362 sayılı SPKn'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla? 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca? aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişiler hakkında 30.05.2022 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.
Karar 2022/26 sayılı SPK Bülteninde yer almaktadır.
Ad-Soyad
MKK Sicil No

ABİT KOYUNCU 45466942 
AHMET KIZILIRMAK  46111959
ELİF MEHMETOĞLU  46817941
EMİNE DEMİREL 46351764
EMRE DEMİREL 23530365
EMRE KIZILIRMAK 46611672 
FATMA ÖZAY  26671591
GİZEM ŞEVVAL DAĞDİBİ 45773104
HALİT YALÇINKAYA 46509141
HASAN MEHMETOĞLU 30068400 
HÜSEYİN TEMİZSOY 29258617 
KEMAL GÖKTUĞ DAĞDİBİ 33433578 
ONUR YILMAZ  44040925 
SAİM ÖZAY  27037580
SALİM KOYUNCU  44986490
SELVİHAN TEMİZSOY 33297017 
ZÖHRE DEMİREL 46831918 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033097


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Tam 6.424 6.586 -7,98  
Yarım 3.105 3.186 -3,86  
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