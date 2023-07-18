***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme
18.07.2023 09:17
***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Güncel esas sözleşme ekte PDF olarak yer almakadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 22/06/2023 22/06/2023 10858
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172871
BIST
'
10:406.588
En Düşük
|Değişim
|: -0,18%
|| -12,01
|Açılış
|: 6.637
|
|Önceki Kapanış
|: 6.600
|
6.577
En Yüksek
6.662
10:4026,9179
En Yüksek
|Değişim
|: 2,22%
|| 0,5842
|Açılış
|: 26,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,2550
|
26,9451
En Düşük
26,2687
10:4030,3032
En Yüksek
|Değişim
|: 2,42%
|| 0,7162
|Açılış
|: 29,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,4500
|
30,3739
En Düşük
29,5027
10:401.693,56
En Yüksek
|Değişim
|: 2,33%
|| 38,53
|Açılış
|: 1.693,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.655,03
|
1.700,31
En Düşük
1.651,11
BIST En Aktif Hisseler10:40
|LINK
|69,85
|28.901.542
|% 10,00
|
|YEOTK
|119,90
|323.693.609
|% 10,00
|
|RYSAS
|27,94
|30.250.898
|% 10,00
|
|FORTE
|88,15
|27.648.071
|% 9,98
|
|SAFKR
|23,82
|51.022.634
|% 9,97
|
|AYCES
|198,60
|15.433.003
|% -8,06
|
|AVGYO
|7,97
|6.274.708
|% -7,65
|
|BAYRK
|7,92
|18.016.159
|% -6,82
|
|GRNYO
|9,40
|12.957.853
|% -6,65
|
|PRZMA
|24,90
|6.278.534
|% -5,75
|
|ASELS
|75,00
|2.328.893.001
|% 1,35
|
|THYAO
|217,70
|2.234.960.145
|% -0,50
|
|SISE
|51,20
|1.098.752.146
|% -0,87
|
|GESAN
|81,50
|1.084.681.248
|% 5,57
|
|EKGYO
|8,37
|1.033.671.860
|% 1,45
|
|EKGYO
|8,37
|1.033.671.860
|% 1,45
|
|YKBNK
|13,95
|704.070.980
|% 0,94
|
|ZOREN
|3,66
|183.974.559
|% 0,00
|
|KLGYO
|3,29
|143.106.927
|% 4,44
|
|ISCTR
|14,75
|558.394.590
|% 1,44
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8870
|26,9179
|% 2,22
|
|Euro
|30,2485
|30,3032
|% 2,42
|
|Sterlin
|35,0700
|35,2459
|% 2,19
|
|Frank
|31,2142
|31,4023
|% 2,40
|
|Riyal
|7,1392
|7,1750
|% 2,00
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.962
|1.962
|7,12
|
|Altın Gr.
|1.695
|1.695
|39,86
|
|Cumhuriyet
|11.060
|11.227
|92,00
|
|Tam
|10.867
|11.147
|196,00
|
|Yarım
|5.434
|5.599
|98,00
|
|Çeyrek
|2.725
|2.800
|50,00
|
|Gümüş.Ons
|24,89
|24,91
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|21,52
|21,54
|0,50
|
|B. Petrol
|78,23
|78,23
|-0,28
|
Seans Raporu
10:40
daha fazla
-
10:55AVGYO
Yüzde -7.53 oranında düşüşle 7.98 lira fiyatla işlem gören hissede 814, 512 adet işlem
-
10:54XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 92 kaybederek (% -0.01 ) 7, 255
-
10:54
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, EKGYO, GUSGR
-
10:54
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse ASELS, THYAO, SISE
-
10:54XU100
Endeks 6, 593 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 12 altında . İşlem hacmi 28, 323.00 milyon TL de