***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme









***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarGüncel esas sözleşme ekte PDF olarak yer almakadır.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No6 22/06/2023 22/06/2023 10858http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172871BIST