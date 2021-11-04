***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
04.11.2021 18:27
***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
2021 / 3 Dönem Faaliyet Raporu ekte PDF olarak yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974892
BIST
18:051.576
En Yüksek
|Değişim
|: 1,85%
|| 28,64
|Açılış
|: 1.562
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.577
En Düşük
1.562
18:059,6936
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0529
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7680
En Düşük
9,6257
18:0511,2443
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0437
|Açılış
|: 11,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2100
|
11,2940
En Düşük
11,1804
18:05558,36
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 9,86
|Açılış
|: 558,45
|
|Önceki Kapanış
|: 548,49
|
562,64
En Düşük
547,75
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GLYHO
|1,98
|332.565.446
|% 10,00
|
|CLEBI
|188,60
|205.668.459
|% 9,97
|
|TETMT
|190,80
|8.396.932
|% 9,97
|
|PRKAB
|27,16
|142.411.262
|% 9,96
|
|ZRGYO
|2,43
|156.016.146
|% 9,95
|
|CANTE
|11,70
|159.308.735
|% -10,00
|
|DOBUR
|63,75
|34.380.538
|% -9,96
|
|BASGZ
|28,04
|11.576.735
|% -9,96
|
|KARYE
|17,82
|19.046.412
|% -9,95
|
|IHAAS
|4,59
|301.688.588
|% -9,29
|
|THYAO
|16,97
|3.407.742.878
|% 8,92
|
|GARAN
|10,45
|2.652.957.543
|% 0,67
|
|ISCTR
|6,18
|943.005.431
|% 3,69
|
|YKBNK
|2,98
|918.580.858
|% 3,47
|
|TSKB
|1,53
|853.721.019
|% 2,00
|
|TSKB
|1,53
|853.721.019
|% 2,00
|
|YKBNK
|2,98
|918.580.858
|% 3,47
|
|SKBNK
|1,10
|331.601.462
|% 0,92
|
|EKGYO
|2,05
|553.562.144
|% 3,02
|
|GARAN
|10,45
|2.652.957.543
|% 0,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6915
|9,6936
|% 0,55
|
|Euro
|11,2057
|11,2443
|% 0,39
|
|Sterlin
|13,0314
|13,0967
|% -0,92
|
|Frank
|10,5757
|10,6395
|% 0,43
|
|Riyal
|2,5760
|2,5889
|% 0,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|22,90
|
|Altın Gr.
|558
|558
|9,95
|
|Cumhuriyet
|3.717
|3.770
|74,00
|
|Tam
|3.697
|3.790
|71,79
|
|Yarım
|1.787
|1.833
|34,72
|
|Çeyrek
|896
|917
|17,36
|
|Gümüş.Ons
|23,81
|23,83
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|7,43
|7,44
|0,14
|
|B. Petrol
|81,61
|81,61
|-0,38
|