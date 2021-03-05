***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler45.000 0 0 0 47.100 -1.591 -532 0 0 0 0 0 48.878 17.217 0 0 156.072TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 -3.290 0 532 0 0 0 0 0 2.758 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 -3.290 0 532 0 0 0 0 0 2.758 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye45.000 0 0 0 43.810 -1.591 0 0 0 0 0 0 51.636 17.217 0 0 156.072Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -4.307 151 0 0 0 0 0 0 0 0 18.290 0 14.134Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.217 -17.217 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.217 -17.217 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler45.000 0 0 0 39.503 -1.440 0 0 0 0 0 0 68.853 0 18.290 0 170.206Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler45.000 0 0 0 39.503 -1.440 0 0 0 0 0 0 68.853 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye45.000 0 0 0 39.503 -1.440 0 0 0 0 0 0 68.853 18.290 0 0 170.206Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -45 0 0 0 0 0 0 0 0 6.312 0 6.267Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı45.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -45.000 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.290 -18.290 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.290 -18.290 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler90.000 39.503 -1.485 0 0 0 0 0 0 42.143 0 6.312 0 176.473Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ15 143.618 204.778FAKTORİNG GELİRLERİ143.618 204.778Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler135.329 195.857İskontolu134.837 194.483Diğer492 1.374Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar8.289 8.921İskontolu8.170 7.837Diğer119 1.084FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER0 0Finansman Kredilerinden Alınan Faizler0 0Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0KİRALAMA GELİRLERİ0 0Finansal Kiralama Gelirleri0 0Faaliyet Kiralaması Gelirleri0 0Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)18 -124.183 -162.192Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-100.879 -136.852Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler0 0Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-6.205 -9.626İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-14.213 -12.658Diğer Faiz Giderleri0 0Verilen Ücret ve Komisyonlar-2.886 -3.056BRÜT KAR (ZARAR)19.435 42.586ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)16 -50.626 -50.011Personel Giderleri-32.552 -31.894Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-808 -986Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Genel İşletme Giderleri-15.953 -15.953Diğer-1.313 -1.178BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)-31.191 -7.425DİĞER FAALİYET GELİRLERİ17 41.876 57.794Bankalardan Alınan Faizler122 229Menkul Değerlerden Alınan Faizler1.521 1.795Temettü Gelirleri0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Karı0 0Türev Finansal İşlemler Karı0 0Kambiyo İşlemleri Karı304 12.679Diğer39.929 43.091KARŞILIK GİDERLERİ19 -555 -4.526Özel Karşılıklar-555 -4.526Beklenen Zarar Karşılıkları0 0Genel Karşılıklar0 0Diğer0 0DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)20 -3.480 -20.601Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri0 0Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı0 0Türev Finansal İşlemlerden Zarar0 0Kambiyo İşlemleri Zararı-159 -12.408Diğer-3.321 -8.193NET FAALİYET KARI (ZARARI)6.650 25.242BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)6.650 25.242SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)7 -338 -6.952Cari Vergi Karşılığı-62 -6.378Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-276 -574Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)6.312 18.290DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI6.312 18.290Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları6.312 18.290Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) 23 0,07013000 0,20322000SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı2.812 31.918Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri135.329 195.857Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri-128.170 -157.520Alınan Ücret ve Komisyonlar8.289 8.921Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar4 1.037 3.443Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-32.663 -32.363Ödenen Vergiler7 -2.212 -4.957Diğer21.202 18.537Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim106.056 -48.798Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış195.826 -163.257Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış5.349 10.391Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)128 -927Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)-3.920 25.884Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-90.475 87.503Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-852 -8.392Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı108.868 -16.880YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARISatın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller5 -1.097 -106Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller275Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-1.097 169FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit278.319 473.294Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-377.100 -467.520Kiralamaya İlişkin Ödemeler-715Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-98.781 5.059Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi0 0Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)8.990 -11.652Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar10.777 22.429Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar2.4 19.767 10.777Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)6.312 18.290DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-45 -4.156Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-45 -4.156Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 -4.787Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-58 194Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler13 437Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.267 14.134Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI3 19.767 0 19.767 10.777 0 10.777GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)726.709 10.695 737.404 926.212 8.972 935.184Faktoring Alacakları4 726.709 10.695 737.404 924.813 8.972 933.785İskontolu Faktoring Alacakları (Net)709.212 10.695 719.907 910.036 8.972 919.008Diğer Faktoring Alacakları17.497 0 17.497 14.777 0 14.777Finansman Kredileri0 0 0 0 0 0Tüketici Kredileri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları0 0 0 0 0 0Taksitli Ticari Krediler0 0 0 0 0 0Kiralama İşlemleri (Net)0 0 0 0 0 0Finansal Kiralama Alacakları0 0 0 0 0 0Faaliyet Kiralaması Alacakları0 0 0 0 0 0Kazanılmamış Gelirler (-)0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Takipteki Alacaklar4 28.759 0 28.759 30.640 0 30.640Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)-28.759 0 -28.759 -29.241 0 -29.241ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)5 59.662 0 59.662 60.224 0 60.224MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)6 658 0 658 384 0 384YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0 0 0 0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI1.411 0 1.411 32 0 32ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI7 4.780 0 4.780 5.043 0 5.043DİĞER AKTİFLER8 113.775 250 114.025 116.537 36 116.573ARA TOPLAM926.762 10.945 937.707 1.119.209 9.008 1.128.217SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)9 6.862 0 6.862 6.892 0 6.892Satış Amaçlı6.862 0 6.862 6.892 0 6.892Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0VARLIKLAR TOPLAMI933.624 10.945 944.569 1.126.101 9.008 1.135.109YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER10 699.937 9.709 709.646 795.704 8.404 804.108FAKTORİNG BORÇLARI4 1.927 0 1.927 1.799 0 1.799KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR13 41.887 2.078 43.965 45.463 2.422 47.885İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)10 0 0 0 98.781 0 98.781GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0KARŞILIKLAR11 8.874 0 8.874 7.155 0 7.155Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı8.874 0 8.874 7.155 0 7.155Genel Karşılıklar0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ BORCU7 0 0 0 1.706 0 1.706ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER12 3.642 42 3.684 3.469 0 3.469ARA TOPLAM756.267 11.829 768.096 954.077 10.826 964.903SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ÖZKAYNAKLAR176.473 0 176.473 170.206 0 170.206Ödenmiş Sermaye14 90.000 0 90.000 45.000 0 45.000Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler38.018 0 38.018 38.063 0 38.063Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler0 0 0 0 0 0Kar Yedekleri42.143 0 42.143 68.853 0 68.853Yasal Yedekler13.551 0 13.551 12.303 0 12.303Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler28.592 0 28.592 56.550 0 56.550Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar6.312 0 6.312 18.290 0 18.290Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı6.312 0 6.312 18.290 0 18.290Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI932.740 11.829 944.569 1.124.283 10.826 1.135.109Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0 0 0 0RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ121.996 772 122.768 56.067 396 56.463ALINAN TEMİNATLAR22.1 14.024.658 0 14.024.658 12.338.946 0 12.338.946VERİLEN TEMİNATLAR22.2 163.586 0 163.586 167.947 0 167.947TAAHHÜTLER0 0 0 0 0 0Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Finansal Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Faaliyet Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR0 0 0 0 0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Vadeli Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Alım Satım Opsiyon İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET KIYMETLER22.3 812.318 35.163 847.481 1.006.972 26.148 1.033.120NAZIM HESAPLAR TOPLAMI15.122.558 35.935 15.158.493 13.569.932 26.544 13.596.476http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915584BIST