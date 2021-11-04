***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler45.000 0 0 0 39.503 -1.440 0 0 0 0 0 0 68.853 18.290 0 0 170.206TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye45.000 0 0 0 39.503 -1.440 0 0 0 0 0 0 68.853 18.290 0 0 170.206Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -366 0 0 0 0 0 0 0 0 6.903 0 6.537Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı45.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -45.000 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.290 -18.290 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.290 -18.290 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler90.000 0 0 0 39.503 -1.806 0 0 0 0 0 0 42.143 0 6.903 0 176.743Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler90.000 0 0 0 39.503 -1.485 0 0 0 0 0 0 42.143 6.312 0 0 176.473TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye90.000 0 0 0 39.503 -1.485 0 0 0 0 0 0 42.143 6.312 0 0 176.473Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 1.808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.134 0 22.942Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.312 -6.312 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.312 -6.312 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler90.000 0 0 0 41.311 -1.485 0 0 0 0 0 0 48.455 0 21.134 0 199.415Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ16 156.167 109.433 58.494 32.585FAKTORİNG GELİRLERİ156.167 109.433 58.494 32.585Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler150.376 103.464 56.572 30.752İskontolu149.686 103.072 56.252 30.570Diğer690 392 320 182Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar5.791 5.969 1.922 1.833İskontolu5.698 5.869 1.868 1.800Diğer93 100 54 33FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER0 0 0 0Finansman Kredilerinden Alınan Faizler0 0 0 0Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0 0 0KİRALAMA GELİRLERİ0 0 0 0Finansal Kiralama Gelirleri0 0 0 0Faaliyet Kiralaması Gelirleri0 0 0 0Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0 0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)19 -120.029 -90.908 -43.493 -29.099Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-110.936 -70.835 -39.917 -23.177Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler0 0 0 0Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-5.984 -4.830 -2.487 -1.661İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler0 -13.076 0 -3.513Diğer Faiz Giderleri0 0 0 0Verilen Ücret ve Komisyonlar-3.109 -2.167 -1.089 -748BRÜT KAR (ZARAR)36.138 18.525 15.001 3.486ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)17 -39.918 -37.540 -13.936 -12.253Personel Giderleri-24.716 -24.642 -8.739 -8.589Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-1.173 -536 -123 257Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0 0 0Genel İşletme Giderleri-12.582 -11.294 -4.824 -3.602Diğer-1.447 -1.068 -250 -319BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)-3.780 -19.015 1.065 -8.767DİĞER FAALİYET GELİRLERİ18 39.770 30.552 14.674 9.582Bankalardan Alınan Faizler112 43 55 15Menkul Değerlerden Alınan Faizler1.694 977 570 347Temettü Gelirleri0 0 0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Karı0 0 0 0Türev Finansal İşlemler Karı0 0 0 0Kambiyo İşlemleri Karı2.500 298 1.113 -176Diğer35.464 29.234 12.936 9.396KARŞILIK GİDERLERİ20 -5.555 -3.355 -2.836 -36Özel Karşılıklar-4.291 -214 -3.021 -36Beklenen Zarar Karşılıkları-1.264 -3.141 185 0Genel Karşılıklar0 0 0 0Diğer0 0 0 0DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)21 -2.277 -109 -1.148 296Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri0 0 0 0Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri0 0 0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı0 0 0 0Türev Finansal İşlemlerden Zarar0 0 0 0Kambiyo İşlemleri Zararı-2.277 -109 -1.148 296Diğer0 0 0 0NET FAALİYET KARI (ZARARI)28.158 8.073 11.755 1.075BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)28.158 8.073 11.755 1.075SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)8 -7.024 -1.170 -3.095 264Cari Vergi Karşılığı-6.704 -965 -3.052 419Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-320 -205 -43 -155Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)21.134 6.903 8.660 1.339DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI21.134 6.903 8.660 1.339Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları21.134 6.903 8.660 1.339Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) 24 0,23482000 0,07670000 0,09622000 0,01488000SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı28.289 6.943Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri150.377 103.464Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri-122.598 -90.791Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar5.791 5.969Elde Edilen Diğer Kazançlar0 0Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar4 3.662 920Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-26.045 -24.488Ödenen Vergiler8 -5.174 -3.115Diğer22.276 14.984Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-32.512 -4.036Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış-152.026 17.009Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış0 0Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış0 0Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-10.739 6.047Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)-147 90Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)2.985 1.514Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)128.990 -25.752Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-1.575 -2.944Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-4.223 2.907YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIİktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller6 -147 -1.050Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller6 317 0Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer-359 0Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-189 -1.050FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit0 141.932Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı0 -147.100İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler0 0Diğer0 0Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit0 -5.168Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi0 0Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-4.412 -3.311Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar19.767 10.777Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar2.4 15.355 7.466Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)21.134 6.903DİĞER KAPSAMLI GELİRLER1.808 -366Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.808 -366Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)2.015 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 -456Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-207 90Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)22.942 6.537Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI3 15.355 0 15.355 19.767 0 19.767GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)996.957 14.269 1.011.226 839.695 10.695 850.390Faktoring Alacakları4 869.606 14.269 883.875 726.709 10.695 737.404İskontolu Faktoring Alacakları (Net)854.737 14.269 869.006 709.212 10.695 719.907Diğer Faktoring Alacakları14.869 0 14.869 17.497 0 17.497Finansman Kredileri0 0 0 0 0 0Tüketici Kredileri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları0 0 0 0 0 0Taksitli Ticari Krediler0 0 0 0 0 0Kiralama İşlemleri (Net)0 0 0 0 0 0Finansal Kiralama Alacakları0 0 0 0 0 0Faaliyet Kiralaması Alacakları0 0 0 0 0 0Kazanılmamış Gelirler (-)0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar4 127.351 0 127.351 112.986 0 112.986Takipteki Alacaklar4 29.388 0 29.388 28.759 0 28.759Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)4 -29.388 0 -29.388 -28.759 0 -28.759ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)6 60.819 0 60.819 59.662 0 59.662MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)7 475 0 475 658 0 658YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)5 6.362 0 6.362 0 0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI8 0 0 0 1.411 0 1.411ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI8 4.253 0 4.253 4.780 0 4.780DİĞER AKTİFLER9 1.424 9 1.433 789 250 1.039ARA TOPLAM1.085.645 14.278 1.099.923 926.762 10.945 937.707SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)332 0 332 6.862 0 6.862Satış Amaçlı10 332 0 332 6.862 0 6.862Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0VARLIKLAR TOPLAMI1.085.977 14.278 1.100.255 933.624 10.945 944.569YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER11 822.131 13.936 836.067 699.937 9.709 709.646FAKTORİNG BORÇLARI4 1.780 0 1.780 1.927 0 1.927KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR14 46.027 923 46.950 41.887 2.078 43.965İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)11 0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0KARŞILIKLAR12 9.543 0 9.543 8.874 0 8.874Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı9.543 0 9.543 8.874 0 8.874Genel Karşılıklar0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ BORCU8 2.941 0 2.941 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER13 3.385 174 3.559 3.642 42 3.684ARA TOPLAM885.807 15.033 900.840 756.267 11.829 768.096SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ÖZKAYNAKLAR199.415 0 199.415 176.473 0 176.473Ödenmiş Sermaye15 90.000 0 90.000 90.000 0 90.000Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler39.826 0 39.826 38.018 0 38.018Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler0 0 0 0 0 0Kar Yedekleri48.455 0 48.455 42.143 0 42.143Yasal Yedekler13.853 0 13.853 13.551 0 13.551Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler34.602 0 34.602 28.592 0 28.592Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar21.134 0 21.134 6.312 0 6.312Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı21.134 0 21.134 6.312 0 6.312Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI1.085.222 15.033 1.100.255 932.740 11.829 944.569Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0 0 0 0RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ155.330 702 156.032 121.996 772 122.768ALINAN TEMİNATLAR23.1 15.837.965 0 15.837.965 14.024.658 0 14.024.658VERİLEN TEMİNATLAR23.2 163.743 0 163.743 163.586 0 163.586TAAHHÜTLER0 0 0 0 0 0Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Finansal Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Faaliyet Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR0 0 0 0 0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Vadeli Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Alım Satım Opsiyon İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET KIYMETLER23.3 949.792 65.214 1.015.006 812.318 35.163 847.481NAZIM HESAPLAR TOPLAMI17.106.830 65.916 17.172.746 15.122.558 35.935 15.158.493http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974891BIST