***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul Toplantısı Tescili HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 15.03.2022Genel Kurul Tarihi 21.04.2022Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 20.04.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ŞİŞLİAdres Büyükdere Caddesi, Maya Akar Center No:100-102 Kat:25 Esentepe Şişli İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi3 - 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi4 - 01.01.2021– 31.12.2021 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması5 - 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap dönemi Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının ayrı, ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız dış denetleme kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması8 - Kayıtlı sermaye tavan artırım ve süre uzatımına ilişkin Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye, Ortaklık Yapısı ve Paylar" başlıklı ekteki 6. maddesi tadilinin görüşülerek karara bağlanması9 - Kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması10 - Yönetim kurulu üye sayısı ve görev süresinin tespiti ile görev süresi dolan yönetim kurulu üyeliklerine seçimin görüşülerek karara bağlanması11 - 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemi için Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti12 - 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi13 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi15 - KapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Lider-OGK-davet-2021.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 Lider_Bilgilendirme_dokumani_2021.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimiz 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 21 Nisan 2022 Perşembe günü saat 14:00'de, "Büyükdere Caddesi, Maya Akar Center No:100-102 Kat:25 Esentepe Şişli İSTANBUL" adresinde gerçekleştirilmiş olup Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Cetveli ekte yer almaktadır.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüKayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildiGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 12.05.2022Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 hazirun_blank.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 tutanak_blankt.pdf - TutanakEk Açıklamalar21 Nisan 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan şirketimiz 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 12.05.2022 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030818BIST