***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
17.05.2022 13:56
***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Genel Kurul Toplantısı Tescili Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 15.03.2022
Genel Kurul Tarihi 21.04.2022
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 20.04.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Büyükdere Caddesi, Maya Akar Center No:100-102 Kat:25 Esentepe Şişli İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi
2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
3 - 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi
4 - 01.01.2021– 31.12.2021 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması
5 - 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap dönemi Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının ayrı, ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız dış denetleme kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması
8 - Kayıtlı sermaye tavan artırım ve süre uzatımına ilişkin Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye, Ortaklık Yapısı ve Paylar" başlıklı ekteki 6. maddesi tadilinin görüşülerek karara bağlanması
9 - Kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması
10 - Yönetim kurulu üye sayısı ve görev süresinin tespiti ile görev süresi dolan yönetim kurulu üyeliklerine seçimin görüşülerek karara bağlanması
11 - 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemi için Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti
12 - 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
13 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması
14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi
15 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Lider-OGK-davet-2021.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 Lider_Bilgilendirme_dokumani_2021.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimiz 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 21 Nisan 2022 Perşembe günü saat 14:00'de, "Büyükdere Caddesi, Maya Akar Center No:100-102 Kat:25 Esentepe Şişli İSTANBUL" adresinde gerçekleştirilmiş olup Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Cetveli ekte yer almaktadır.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 12.05.2022
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 hazirun_blank.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 tutanak_blankt.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar
21 Nisan 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan şirketimiz 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 12.05.2022 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030818
BIST