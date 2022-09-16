***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi









***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.08.2022Bildirim İçeriğiAçıklamalaryönelik ihraç limiti başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.09.2022 tarih ve 49/1320 sayılı kararları ile onaylanmıştır. Lider Faktoring A.Ş.'nin 08.08.2022 tarih ve 2022/31 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat ile Şirket esas sözleşmesinin 9. maddesi hükmü çerçevesinde 145.000.000 TL (yüzkırkbeşmilyon Türk Lirası)'na kadar, vadesi en fazla 3 (üç) yıla kadar olmak üzere değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilmesineOnaylı İhraç Belgesi ve Başvuru formu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063489BIST