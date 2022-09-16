***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
16.09.2022 09:39
***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.08.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
yönelik ihraç limiti başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.09.2022 tarih ve 49/1320 sayılı kararları ile onaylanmıştır. Lider Faktoring A.Ş.'nin 08.08.2022 tarih ve 2022/31 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat ile Şirket esas sözleşmesinin 9. maddesi hükmü çerçevesinde 145.000.000 TL (yüzkırkbeşmilyon Türk Lirası)'na kadar, vadesi en fazla 3 (üç) yıla kadar olmak üzere değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilmesine
Onaylı İhraç Belgesi ve Başvuru formu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063489
BIST
10:253.350
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -12,79
|Açılış
|: 3.350
|
|Önceki Kapanış
|: 3.363
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3.359
En Düşük
3.318
10:2518,2785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0132
|Açılış
|: 18,4030
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4080
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18,2950
En Düşük
18,2446
10:2518,2623
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0028
|Açılış
|: 18,3900
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|Önceki Kapanış
|: 18,3600
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18,3107
En Düşük
18,2334
10:25975,65
En Yüksek
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|: -0,23%
|| -2,30
|Açılış
|: 975,97
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|Önceki Kapanış
|: 977,94
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979,74
En Düşük
974,70
BIST En Aktif Hisseler10:25
|COSMO
|50,60
|566.366
|% 10,00
|
|TRCAS
|15,66
|56.405.972
|% 9,97
|
|EMNIS
|56,85
|488.913
|% 9,96
|
|MERKO
|5,92
|21.851.687
|% 9,83
|
|ALMAD
|3,45
|3.586.109
|% 7,48
|
|NTHOL
|10,73
|7.109.322
|% -9,98
|
|VAKBN
|10,39
|27.482.579
|% -9,97
|
|ISGYO
|17,08
|25.996.494
|% -9,96
|
|HALKB
|9,94
|68.467.227
|% -9,96
|
|HKTM
|30,96
|3.531.267
|% -9,95
|
|ISCTR
|8,48
|800.787.132
|% -7,42
|
|ASELS
|34,22
|753.530.330
|% 1,06
|
|AKBNK
|12,08
|692.801.672
|% -5,48
|
|YKBNK
|6,82
|636.882.175
|% -3,67
|
|THYAO
|74,70
|509.938.722
|% 0,74
|
|ISCTR
|8,48
|800.787.132
|% -7,42
|
|YKBNK
|6,82
|636.882.175
|% -3,67
|
|EKGYO
|4,00
|290.265.620
|% 0,50
|
|AKBNK
|12,08
|692.801.672
|% -5,48
|
|ZOREN
|3,22
|154.632.681
|% 1,90
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2672
|18,2785
|% 0,07
|
|Euro
|18,2480
|18,2621
|% -0,02
|
|Sterlin
|20,7936
|20,8979
|% -0,46
|
|Frank
|18,8935
|19,0073
|% -0,16
|
|Riyal
|4,8470
|4,8713
|% -0,04
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.661
|1.661
|-3,88
|
|Altın Gr.
|976
|976
|-1,64
|
|Cumhuriyet
|6.685
|6.786
|-46,00
|
|Tam
|6.626
|6.703
|-9,00
|
|Yarım
|3.228
|3.277
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.619
|1.638
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,96
|18,98
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,18
|11,19
|-0,08
|
|B. Petrol
|91,89
|91,89
|1,03
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