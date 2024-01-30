***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
30.01.2024 16:38
***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.12.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Lider Faktoring A.Ş.'nin 11.12.2023 tarih ve 2023/44 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat ile Şirket esas sözleşmesinin 9. maddesi hükmü çerçevesinde 200.000.000 TL (İkiyüzmilyon Türk Lirası)'na kadar, vadesi en fazla 3 (üç) yıla kadar olmak üzere değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilmesine yönelik başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.01.2024 tarih ve 04/64 sayılı kararları ile onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243636
BIST
'
18:058.474
En Düşük
|Değişim
|: 0,03%
|| 2,60
|Açılış
|: 8.513
|
|Önceki Kapanış
|: 8.472
|
8.439
En Yüksek
8.517
18:0530,3547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0091
|Açılış
|: 30,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3050
|
30,6218
En Düşük
30,1864
18:0532,9335
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0338
|Açılış
|: 32,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
33,3189
En Düşük
32,8386
18:051.984,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,68
|Açılış
|: 1.984,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.982,62
|
2.002,24
En Düşük
1.979,77
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CATES
|88,00
|583.608.274
|% 10,00
|
|BYDNR
|32,78
|119.159.981
|% 10,00
|
|BURVA
|115,50
|52.146.716
|% 10,00
|
|MRSHL
|2.002,00
|348.717.848
|% 10,00
|
|MIPAZ
|78,10
|44.400.548
|% 10,00
|
|YBTAS
|184.500,00
|4.952.988
|% -8,33
|
|VAKFN
|5,53
|219.245.019
|% -6,90
|
|QNBFL
|830,50
|4.512.720
|% -6,58
|
|SUMAS
|258,25
|2.472.700
|% -6,26
|
|RALYH
|80,90
|63.379.917
|% -5,88
|
|THYAO
|272,00
|9.880.015.837
|% -0,73
|
|ISCTR
|25,62
|4.505.069.733
|% 2,07
|
|YKBNK
|21,58
|3.835.361.124
|% 1,12
|
|EREGL
|43,34
|3.398.228.943
|% -0,87
|
|TCELL
|69,35
|3.240.454.727
|% 0,07
|
|EKGYO
|10,15
|2.910.810.534
|% -0,49
|
|YKBNK
|21,58
|3.835.361.124
|% 1,12
|
|ISCTR
|25,62
|4.505.069.733
|% 2,07
|
|QUAGR
|4,03
|645.477.761
|% -0,25
|
|PETKM
|21,78
|3.183.810.118
|% 1,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3515
|30,3547
|% 0,03
|
|Euro
|32,9244
|32,9335
|% 0,10
|
|Sterlin
|38,3146
|38,5067
|% -0,36
|
|Frank
|35,0179
|35,2289
|% -0,19
|
|Riyal
|8,0720
|8,1125
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,03
|23,06
|% 0,66
|
|Platin
|919,49
|921,00
|% 0,66
|
|Paladyum
|973,04
|979,14
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,78
|81,78
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.032,41
|2.032,75
|% 0,66
|