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***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

16.09.2022 09:38
***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi İhraç Tavanı Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 08.08.2022
İhraç Tavanı Tutarı 145.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 12.08.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 08.09.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 08.09.2023

Ek Açıklamalar
Lider Faktoring A.Ş.'nin 08.08.2022 tarih ve 2022/31 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat ile Şirket esas sözleşmesinin 9. maddesi hükmü çerçevesinde 145.000.000 TL (yüzkırkbeşmilyon Türk Lirası)'na kadar, vadesi en fazla 3 (üç) yıla kadar olmak üzere değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilmesine yönelik ihraç limiti başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.09.2022 tarih ve 49/1320 sayılı kararları ile onaylanmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063488


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