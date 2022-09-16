***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
16.09.2022 09:38
***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Tavanı Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 08.08.2022
İhraç Tavanı Tutarı 145.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 12.08.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 08.09.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 08.09.2023
Ek Açıklamalar
Lider Faktoring A.Ş.'nin 08.08.2022 tarih ve 2022/31 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat ile Şirket esas sözleşmesinin 9. maddesi hükmü çerçevesinde 145.000.000 TL (yüzkırkbeşmilyon Türk Lirası)'na kadar, vadesi en fazla 3 (üç) yıla kadar olmak üzere değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilmesine yönelik ihraç limiti başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.09.2022 tarih ve 49/1320 sayılı kararları ile onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063488
BIST
10:263.353
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -10,36
|Açılış
|: 3.350
|
|Önceki Kapanış
|: 3.363
|
3.359
En Düşük
3.318
10:2618,2776
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0123
|Açılış
|: 18,4030
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4080
|
18,2950
En Düşük
18,2446
10:2618,2608
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0043
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,3107
En Düşük
18,2334
10:26975,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -1,98
|Açılış
|: 975,97
|
|Önceki Kapanış
|: 977,94
|
979,74
En Düşük
974,70
BIST En Aktif Hisseler10:24
|COSMO
|50,60
|566.366
|% 10,00
|
|TRCAS
|15,66
|56.562.446
|% 9,97
|
|EMNIS
|56,85
|488.913
|% 9,96
|
|MERKO
|5,92
|22.337.310
|% 9,83
|
|ORCAY
|26,70
|45.700.863
|% 7,23
|
|NTHOL
|10,73
|7.367.046
|% -9,98
|
|VAKBN
|10,39
|27.548.877
|% -9,97
|
|HALKB
|9,94
|69.647.204
|% -9,96
|
|ISGYO
|17,08
|26.175.322
|% -9,96
|
|HKTM
|30,96
|3.567.676
|% -9,95
|
|ISCTR
|8,50
|836.305.896
|% -7,21
|
|ASELS
|34,22
|800.333.182
|% 1,06
|
|AKBNK
|12,17
|710.600.558
|% -4,77
|
|YKBNK
|6,89
|670.396.670
|% -2,68
|
|THYAO
|74,70
|545.592.240
|% 0,74
|
|YKBNK
|6,89
|670.396.670
|% -2,68
|
|ISCTR
|8,50
|836.305.896
|% -7,21
|
|EKGYO
|3,99
|301.302.606
|% 0,25
|
|AKBNK
|12,17
|710.600.558
|% -4,77
|
|ZOREN
|3,23
|156.704.942
|% 2,22
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2686
|18,2726
|% 0,04
|
|Euro
|18,2533
|18,2649
|% 0,00
|
|Sterlin
|20,7846
|20,8888
|% -0,50
|
|Frank
|18,8945
|19,0083
|% -0,16
|
|Riyal
|4,8470
|4,8713
|% -0,04
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.660
|1.661
|-4,28
|
|Altın Gr.
|976
|976
|-1,53
|
|Cumhuriyet
|6.685
|6.786
|-46,00
|
|Tam
|6.626
|6.703
|-9,00
|
|Yarım
|3.229
|3.277
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.619
|1.638
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,94
|18,97
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,17
|11,18
|-0,09
|
|B. Petrol
|91,81
|91,81
|0,95
|