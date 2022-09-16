***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İhraç Tavanı OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 08.08.2022İhraç Tavanı Tutarı 145.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 12.08.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 08.09.2022İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 08.09.2023Ek AçıklamalarLider Faktoring A.Ş.'nin 08.08.2022 tarih ve 2022/31 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat ile Şirket esas sözleşmesinin 9. maddesi hükmü çerçevesinde 145.000.000 TL (yüzkırkbeşmilyon Türk Lirası)'na kadar, vadesi en fazla 3 (üç) yıla kadar olmak üzere değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilmesine yönelik ihraç limiti başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.09.2022 tarih ve 49/1320 sayılı kararları ile onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063488BIST