***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
01.04.2021 15:26
***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2020 Mali Yılı Kar Payı Dağıtımı Önerisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 01.04.2021
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRELDFK00024 0,0000000 0 0
BIST
16:431.419
En Yüksek
|Değişim
|: 1,96%
|| 27,24
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.423
En Düşük
1.399
16:438,1444
En Yüksek
|Değişim
|: -1,16%
|| -0,0955
|Açılış
|: 8,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2300
|
8,2878
En Düşük
8,1041
16:439,6206
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0480
|Açılış
|: 9,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6700
|
9,7559
En Düşük
9,5507
16:43451,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,56
|Açılış
|: 451,77
|
|Önceki Kapanış
|: 452,33
|
456,99
En Düşük
448,01
BIST En Aktif Hisseler16:43
|MMCAS
|5,83
|60.318
|% 10,00
|
|SAYAS
|31,94
|69.358.583
|% 9,99
|
|NIBAS
|19,04
|7.693.328
|% 9,99
|
|ARZUM
|24,22
|50.020.506
|% 9,99
|
|BURVA
|34,14
|3.012.147
|% 9,99
|
|UTPYA
|36,90
|559.773
|% -10,00
|
|SONME
|54,00
|3.643.589
|% -7,61
|
|SODSN
|36,00
|686.730
|% -7,46
|
|BRKO
|1,34
|2.364.241
|% -6,94
|
|DIRIT
|6,00
|90.535
|% -5,36
|
|GARAN
|6,96
|3.569.906.285
|% 4,04
|
|FROTO
|205,50
|948.535.960
|% 6,31
|
|SASA
|46,46
|824.268.905
|% 2,97
|
|BJKAS
|9,16
|818.108.797
|% 9,96
|
|KOZAL
|119,70
|753.254.303
|% 0,59
|
|GARAN
|6,96
|3.569.906.285
|% 4,04
|
|SKBNK
|1,22
|273.223.256
|% 2,52
|
|EKGYO
|1,90
|276.743.863
|% -0,52
|
|TSKB
|1,37
|184.792.522
|% 1,48
|
|PETKM
|6,03
|651.484.972
|% 4,87
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1419
|8,1444
|% -1,16
|
|Euro
|9,6006
|9,6206
|% -0,50
|
|Sterlin
|11,2207
|11,2770
|% -0,90
|
|Frank
|8,5927
|8,6445
|% -1,16
|
|Riyal
|2,1658
|2,1767
|% -1,12
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.724
|16,50
|
|Altın Gr.
|450
|450
|-1,91
|
|Cumhuriyet
|2.980
|3.025
|0,00
|
|Tam
|2.965
|3.042
|0,06
|
|Yarım
|1.433
|1.471
|0,02
|
|Çeyrek
|719
|736
|0,01
|
|Gümüş.Ons
|24,65
|24,68
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|-0,03
|
|B. Petrol
|64,06
|64,06
|1,32
|
Seans Raporu
16:43
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16:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PETKM, SAHOL, GARAN
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16:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 24, 05 artarak (% 2.00 ) 1, 226
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : EGSER, CELHA, VAKFN, BURVA, IDEAS, KRONT, EMNIS, IZTAR, JANTS, FORMT
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16:56
IZFAS, TRILC, SEKFK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:56
GLYHO, SNGYO, YUNSA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında